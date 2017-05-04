В России создадут аналог грин-карты 42 4.05.2017, 20:13

«Карта русского» даст русскоязычным иностранцам право на въезд и трудоустройство в России.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ предлагает ввести с 2019 года российский аналог грин-карты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект программы Цифровая экономика, направленный накануне майских праздников на согласование в профильные ведомства.

«Грин-карта» предоставит высококвалифицированным иностранцам российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда в Россию и работы на территории страны.

По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, введение карты будет полезно для России, но ее эффективность была бы выше, если бы ее внедрили несколько лет назад.

В начале 2017 года депутат Госдумы Владимир Сысоев заявил о разработке законопроекта, который вводит понятие «карта русского». Ее владелец получил бы право на ряд привилегий – на работу в России, бесплатную учебу, медицинскую помощь и т.д. Получить «карту русского» могли бы бывшие граждане СССР или их родственники. Однако законопроект еще не внесен в Госдуму.