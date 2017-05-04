Мацей Фальковский: Поддержка независимых медиа должно продолжаться 4.05.2017, 20:48

Приоритетными для Польши должны быть восточные соседи, считает новый председатель управы Фонда Международной Солидарности.

При помощи этой организации МИД Польши осуществляет финансирование проектов помощи странам, находящимся на этапе структурного развития.

Какое место Беларусь занимает в проектах «Польской помощи», на какие страны Польше стоит обратить особое внимание и о первом месяце на новой должности «Радыё Рацыя» поговорило с председателем управы Фонда Международной Солидарности Мацеем Фальковским.

- Пусть работы очень много, но не было другого выхода, так как делаем много проектов, много конкурсов. Действуем прежде всего в странах к востоку от Польши: Беларусь, Украина, Молдова. Месяц назад занял эту должность и сразу пришлось броситься в водоворот этой работы. Пока получается, все идет вперед.

- Польша традиционно помогает таким странам, как страны «Восточного партнерства», Центральной Азии, Бирмы и Туниса. Эти направления по-прежнему останутся основными в работе фонда?

- Важнейшим направлением будет Восток, страны «Восточного партнерства». То, ангажируемся ли мы в конкретных странах следует из инструкций, которые определяет нам Министерство иностранных дел, так как мы являемся фондом, который тесно сотрудничает с МИД. Каждый год приоритеты меняются. Когда реализуем проекты в отдельных странах, то это следует из приоритетов определяемых МИДом. Проводим также собственную деятельность, имеем определенную свободу, но хотел бы подчеркнуть, что как для фонда, так и для польской политики развитие “ Восточное партнерства» останется приоритетом, и я думаю, что в ближайшее время это не изменится.

- Долгое время говорится о том, что Польша хочет достичь определенного процента средств предназначенных на помощь, на развитие в других странах. Достигает ли Польша уже этого уровня?

- Это измеряется процентом ВВП, так как Польша обязалась назначать на помощь 0,33% ВВП. Пока это обязательство не выполнеяется. Если не ошибаюсь в прошлом году было 0,1 с чем-то, точно не помню. Но это увеличивается, надеюсь, что это будет идти в этом направлении. Все более широкое понимание происходит того, что помощь в развитии не только служить этим странам, на которые она направлена, но и является очень важным элементом внешней политики каждой страны. Если посмотрим на такие страны, как Германия, Голландия, Швеция, Австрия или Соединенные Штаты Америки, то эта помощь является очень важным элементом политики и никто здесь денег не жалеет на это. Надеюсь, что в Польше будет так же.

- Каждая из стран, которые являются приоритетными, важны для Министерства иностранных дел Польши, также и для вашего фонда. В одном из интервью предыдущий председатель правления говорил, что перспектива, по его словам, это Тунис и Бирма. Видите ли вы перспективу так далекую от Польши?

- Еще раз подчеркну, приоритетом является Восток. Если должен выразить свое личное мнение, то хотел бы это подчеркнуть, что это наши соседские страны, это наши соседи, которые очень важны для нас. Конечно, если какие-то умные мысли появляются в других странах, то можно там что-то делать, но это не должно быть закрывающим главного. С нашей перспективы главными должны быть страны «Восточного партнерства», так как это следует из наших государственных интересов.

- Польша долгое время поддерживает белорусское гражданское общество, а также независимые средства массовой информации. Как вы видите эту перспективу дальше? Вызвал сейчас много вопросов тот самый кризис беженцев, о котором много говорится, где Польша также будет участвовать в помощи. Как это, по вашему, отразится на поддержке различных инициатив, связанных с Беларусью?

- Не хотел бы входить в политические комментарии, поэтому считаю, что поддержка независимых СМИ в Беларуси является очень важной и должна продолжаться независимо от политической конъюнктуры, которая меняется, так как это один из важнейших элементов поддержки гражданского общества в Беларуси. Можно, конечно, думать, как это делать, но что это нужно делать, я считаю, в этом не должно быть сомнений.

Фонд Международной Солидарности с 2013 года реализуют задачи Польского МИДа по оказанию помощи странам, находящимся на этапе структурного развития. Среди приоритетов польской помощи в этом году - страны «Восточного партнерства», Центральной Азии, Мьянмы и Туниса.