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Как собственники жилья манипулируют квартирантами и присваивают залог

  • 4.05.2017, 20:52

При выселении хозяева находит массу несуществующих причин, чтобы не возвращать деньги.

Специалисты по недвижимости не устают твердить о необходимости залога, который должен заплатить квартирант при заселении в съемную квартиру, чтобы в случае порчи имущества собственнику было за что все исправить. Но зачастую случается так: при выселении хозяин находит массу несуществующих причин, чтобы не возвращать деньги, пишет «Онлайнер».

Пользователь форума под ником 2195289 поделилась подробностями конфликта:

— Снимала квартиру ровно год за $250, оставляла залог $200. Через полгода закончился договор, продлевать никто не стал. Остальные полгода проживала без договора. Заплатив за очередной месяц, я узнала, что хозяйка без моего ведома приходит в квартиру, когда меня нет, ест еду из холодильника. Меня это возмутило, я собрала вещи и уехала. Выходит, прожила в оплачиваемом месяце 5 дней. Несмотря на это, она вызвала милицию после моего ухода и написала заявление о порче имущества.

В заявлении были указаны пятна на шторах и прогнутые палки для сушки белья. В милиции я подробно все описала: квартира старая, ничего в ней не портилось — просто хозяйка не хочет возвращать залог и остальные деньги за месяц. Итог: залога нет, заплаченных денег за непрожитый месяц тоже нет. В милиции сказали идти в суд, чтобы вернуть свои деньги. Как правильно поступить в данной ситуации? Стоит ли тратить время? На руках есть и договор, и все квитанции об уплате коммунальных.

Похожая ситуация произошла с Ro11y:

— Снимали «трешку» втроем за $700. Залог — также $700. Целый год все было хорошо, но когда попросили снизить цену, то хозяйка отказала. Мы решили съехать. Прошла неделя, звонит хозяйка и говорит, что готова снизить, но мы уже нашли новую квартиру за $400 с лучшим ремонтом. Попросили ее вернуть залог. Тут все и началось. Ее сын посмотрел квартиру, сказал, что завтра вернет деньги. Вечером звонит хозяйка и говорит, что она сама побывала в квартире и пришла в ужас. Мол, линолеум поцарапан, хотя везде лежат ковры, и их никто не поднимал и не смотрел, поцарапан он или нет.

Началось снимание денег из залога за все: на ковре пятно — $30, все ковры нужно отхимчистить — $10 за кв. м (в целом — 70 кв. м), порвана веревка для сушки белья — $10, пропал совок и веник — $10, сломан механизм дивана — $30, пожелтели обои — нужно переклеивать, пропала «простынька», в которой она приносила сушку для белья, — $10. По ее подсчетам залога нам не видать, а мы еще и должны! В итоге пришел ее сын, начали спорить, сошлись на $70. Что можно сделать в данном случае, чтобы вернуть больше денег?

Подобные ситуации могут возникнуть всегда, даже если собственник казался квартиранту адекватным и понимающим человеком. Юристы советуют ответственно подойти к заключению договора аренды — например, тщательно отфотографировать квартиру, чтобы при выселении сравнить состояние до и после.

Конфликты прокомментировала партнер адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» Елизавета Ярмоленко:

— При заключении договора с условием о залоге целесообразно подробно описать в акте приема-передачи состояние квартиры (желательно с фотофиксацией), для того чтобы обе стороны были застрахованы от возможности злоупотребления с другой стороны.

В случае возникновения конфликтной ситуации и наличия договора аренды, необходимо обратиться с соответствующим иском в суд с взысканием в том числе всех понесенных судебных расходов.

При отсутствии договора доказать что-либо весьма сложно. Поэтому при передаче денежных средств обязательно надо просить документ от второй стороны, подтверждающий его получение.


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