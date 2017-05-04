В Таджикистане начали увольнять тучных милиционеров 3 4.05.2017, 20:59

Милиционерам в Таджикистане рекомендуют худеть в кратчайшие сроки.

В Таджикистане уволены десять сотрудников МВД, страдающих от ожирения, еще около сотни милиционеров получили предупреждение: либо похудеть в кратчайшие сроки, либо покинуть службу, передает ВВС.

По словам пресс-секретаря МВД страны Умарджона Эмомали, уволенным сотрудникам ранее рекомендовали избавиться от лишнего веса, однако похудеть в установленные сроки милиционеры не смогли.

«Другим сотрудникам были даны сроки на исправление недостатков, если они за это время не успеют избавиться от лишних килограммов, они также будут уволены», — сказал Умарджон Эмомали.

По словам министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзоды, излишний вес напрямую влияет на работоспособность сотрудника правоохранительных органов, делая его работу малоэффективной.

«Сотрудник потолстел, снизилась работоспособность, он много ест и мало работает. С этим что-то надо делать, принимать какие-то меры, иначе он будет продолжать набирать вес, а это будет влиять на качество работы», — полушутя отметил министр внутренних дел Таджикистана.

Министр признался, что тема лишнего веса приобрела актуальность последние несколько лет. Среди таджикских милиционеров сейчас немало людей, страдающих от избытка веса, поэтому в министерстве идет активная борьба с «лишними килограммами».

С кем-то из сотрудников просто ведут беседы на предмет здорового образа жизни, а кому-то настоятельно рекомендуют похудеть.

Красиво выглядеть

Сотрудник таджикской милиции должен не только хорошо работать, но и красиво выглядеть, считают в руководстве министерства.

В МВД Таджикистана создана постоянно действующая специальная комиссия, которая следит в том числе за соотношением веса и роста таджикских милиционеров.

При этом, по словам министра, если другие показатели работы сотрудника, за исключением веса, будут на должном уровне, то шансы продолжать работу у него есть.

Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, жители Таджикистана в сравнении с другими бывшими советскими республиками меньше всего подвержены ожирению.

Согласно последнему исследованию ВОЗ, в стране избыточным весом страдают более 9% мужчин и 15% женщин. Это самый низкий показатель на постсоветском пространстве.

Министр внутренних дел Таджикистана известен своими неординарными решениями. Ранее он предложил милиционерам обязательное посещение театров. Три года назад он предложил проверять граждан страны на нравственность. Кроме того, он предлагал государствам, заинтересованным в борьбе с наркотрафиком, выкупать у афганских фермеров выращенный урожай опия и использовать его в фармацевтической промышленности или же уничтожать.