Видеофакт: Азаренко усиленно готовится к возвращению на корт

Видеофакт: Азаренко усиленно готовится к возвращению на корт4
- 4.05.2017, 21:02
Известная теннисистка может поучаствовать в турнире в Стенфорде, который пройдет с 31 июля по 6 августа.
Теннисистка Виктория Азаренко усиленно готовится к возвращению на корт. Ее тренер по физподготовке Эшкон Резазаде опубликовал в соцсетях несколько видеороликов с тренировок. На одном из них белорусская теннисистка занимается со штангой со значительной массой.
20 декабря белоруска родила сына. Но уже этой весной она выступила с заявлением, что в ближайшее время планирует вернуться на корт. Она обещала поучаствовать в турнире в американском Стенфорде, который пройдет с 31 июля по 6 августа.
Quick contact time. Focus on Belly Button+Chest reaching maximum height=Centre of Mass Change. Strong Active Landing at the finish.@vika7 pic.twitter.com/cYXUrinS8c— Ashcon Rezazadeh (@ashconrezazadeh) 28 апреля 2017 г.
Accelerate. De-accelerate. Jump. Load. Land. Squat. Pull. Top End Speed. Rotational Power. Hip Extension. Horizontal Velocity Movements to Vertical. Strong Posterior Chain. Reduced Chance of: injury/rehab/repeat! The benefits of glute strength! Approaching x2 BodyWeight 💪🏼 @vichka35 #DontCallitAComeBack