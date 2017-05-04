Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 6 Леонид Швец, inforesist.org

4.05.2017, 21:18

Россияне тщательно делают вид, что не имеют ничего общего друг с другом.

В Европе, которая для нас вот-вот приоткроет двери пошире, столько всего интересного, что жизни не хватит все пересмотреть. И минимум половину этой жизни заберет просмотр Италии. Рим – это далеко не вся Италия, но как не посмотреть Рим? А если вы в Риме, то важно найти время и выбраться в городок неподалеку под названием Тиволи.

В Тиволи же непременно нужно посетить виллу д’Эсте с ее знаменитым парком и фонтанами. Виллу построил Ипполито II д’Эсте, сын скандально известной Лукреции Борджиа, а последним частным владельцем поместья был тот самый эрцгерцог Франц Фердинанд, убийство которого запустило первую мировую войну. Перещеголять фонтаны Тиволи, которыми кто только из исторических персонажей ни любовался, распорядился Петр I при строительстве Петергофа.

Встретиться с представителями тех широт в Италии несложно. Их меньше, чем китайцев, но встречаются регулярно. На той же вилле д’Эсте было несколько русскоязычных пар и небольших групп, которые тщательно делали вид, что не имеют ничего общего друг с другом и с нами. Та же картина наблюдалась и в прочих туристических местах. Российского туриста можно понять.

Во-первых, другие русскоговорящие запросто могут оказаться украинцами. Не исключено, кстати, что среди таких пар и групп были и украинцы, которые по похожим соображениям делали вид, что не замечают нас.

Во-вторых, россияне и своих за границей не очень любят и не испытывают восторга, пересекаясь. Стесняются? Комплексуют? Брезгуют? Лишь один раз, в Риме, в двух шагах от площади святого Петра проходившая мимо женщина вслух для себя отметила, услышав наш разговор: «О, русские!» На что пришлось строго и по-английски ответить, что не русские, а украинцы, после чего она торопливо пояснила, что сама из Казахстана. Ну, Казахстан это совсем другое дело, поулыбались друг другу почти как родные.

А чтобы попасть на виллу д’Эсте, вам в Тиволи нужно пройти площадь Гарибальди. На ней в здании, пожалуй, еще более старинном, чем вилла, расположен ресторанчик L’AngolinodiMirko, в который можно заглянуть на обратном пути. Распоряжаются в нем две хозяйки, пожилая мама и очень энергичная дочь – Федерика и Анна, а дело начинал еще прадедушка Анны 120 лет назад. В Италии хорошо обстоит дело с длинными родовыми корнями. И хозяева, и персонал явно пытались продемонстрировать знание десятка-другого слов на русском языке, чтобы угодить нам, своим клиентам.

Узнав, что мы из Украины, Анна с большим удовольствием вспомнила, как у нее работали два брата украинца, Андрей и Олесь. Очень хорошие работники, по ее словам. Но когда началась наша война с Россией, они сказали, что не смогут больше работать в ресторане, стоящем на таком оживленном туристическом месте. Для братьев оказалось невозможным обслуживать российских клиентов, и они уехали домой, с сожалением качала головой Анна.

Когда мы уходили, Федерика и Анна провожали нас широкими улыбками, а дочь, в отличие от мамы, худо-бедно объясняющаяся на английском, попросила нас написать отзыв о ее заведении, «ведь мой ресторан хорошо знают в России…»

Андрей и Олесь, вас помнят и любят в Тиволи, на площади Гарибальди. И всё понимают. Только бы вы, ребята, были живы.

Леонид Швец, inforesist.org