Палата представителей Конгресса США отменила Obamacare
- 4.05.2017, 21:34
Первая попытка республиканцев в конце марта отменить программу провалилась.
Палата представителей Конгресса США на заседании смогла принять законопроект об отмене и замене программы льготного медицинского страхования Obamacare.
За данное решение уже проголосовало необходимое число конгрессменов, передает ТАСС .
Фактически данная инициатива призвана снизить степень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные законом о доступном страховании 2010 года, инициатором которого выступал экс-президент Барак Обама.
Первая попытка республиканцев отменить Obamacare, предпринятая в конце марта этого года, провалилась. Тогда авторам законопроекта не удалось заручиться необходимой поддержкой своих же однопартийцев из числа консерваторов.
В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп ради голосования даже задержал свой вылет в Нью-Йорк, где должен встретиться с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.