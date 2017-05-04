закрыть
4 мая 2017, четверг, 22:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Палата представителей Конгресса США отменила Obamacare

  • 4.05.2017, 21:34

Первая попытка республиканцев в конце марта отменить программу провалилась.

Палата представителей Конгресса США на заседании смогла принять законопроект об отмене и замене программы льготного медицинского страхования Obamacare.

За данное решение уже проголосовало необходимое число конгрессменов, передает ТАСС .

Фактически данная инициатива призвана снизить степень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные законом о доступном страховании 2010 года, инициатором которого выступал экс-президент Барак Обама.

Первая попытка республиканцев отменить Obamacare, предпринятая в конце марта этого года, провалилась. Тогда авторам законопроекта не удалось заручиться необходимой поддержкой своих же однопартийцев из числа консерваторов.

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп ради голосования даже задержал свой вылет в Нью-Йорк, где должен встретиться с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим