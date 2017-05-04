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Эдуард Ханок: Ярмоленко ведет себя как барин

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  • 4.05.2017, 21:50
Эдуард Ханк
Фото: kp.by

Известный композитор звездных ветеранов белорусской эстрады описал реаеции на свои финансовые требования.

По мнению Ханка, они живут по обычаям советской эстрады, а не по законам шоу-бизнеса: «Песня — это товар. Это как вы сначала машину покупаете а, а уже потом таксуете». При этом Ханок выражает обиду, что певцы неблагодарны в отношении авторов песен и публично стараются их не вспоминать, передает «Белсат».

Ханок прекращает переговоры с Поплавской, приняв решение забрать свои песни из ее репертуара. Он убежден, что без их концерты полноценными не будут (речь идет также о песне «Счастливый случай» и «Я у бабушки живу»). Что касается Ярмоленко, то здесь дело, похоже, может дойти до суда.

Ханок не исключает, что претензии вслед за ним могут выдвинуть также другие белорусские композиторы — например, Василий Раинчик.


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