Эдуард Ханок: Ярмоленко ведет себя как барин

Эдуард Ханок: Ярмоленко ведет себя как барин1
- 4.05.2017, 21:50
Известный композитор звездных ветеранов белорусской эстрады описал реаеции на свои финансовые требования.
По мнению Ханка, они живут по обычаям советской эстрады, а не по законам шоу-бизнеса: «Песня — это товар. Это как вы сначала машину покупаете а, а уже потом таксуете». При этом Ханок выражает обиду, что певцы неблагодарны в отношении авторов песен и публично стараются их не вспоминать, передает «Белсат».
Ханок прекращает переговоры с Поплавской, приняв решение забрать свои песни из ее репертуара. Он убежден, что без их концерты полноценными не будут (речь идет также о песне «Счастливый случай» и «Я у бабушки живу»). Что касается Ярмоленко, то здесь дело, похоже, может дойти до суда.
Ханок не исключает, что претензии вслед за ним могут выдвинуть также другие белорусские композиторы — например, Василий Раинчик.