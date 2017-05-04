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Леонид Злотников: Теперь наш экспорт в Китай в четыре раза меньше импорта

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  • 4.05.2017, 22:22
Леонид Злотников

Экономист прокомментировал «близость» Беларуси с Китаем.

Сегодня во время встречи с представителями китайских СМИ Александр Лукашенко заявил, что не найдется в Европе более близкой Китаю страны, чем Беларусь.

Экономист Леонид Злотников считает, что от партнерства с Китаем белорусская экономика получает немного пользы, передает «Белсат».

«Лукашенко уже давно объявил Китай стратегическим партнером и мы имеем уже результаты этого стратегического партнерства. А результаты следующие: теперь наш экспорт в Китай в 4 раза меньше нашего импорта из Китая. То есть в плане внешней торговли Китай нам сильно не помог», — отмечает экономист.

Злотников говорит, что Китай направляет в Беларусь немного инвестиций. Вместо этого он дает связанные кредиты, которые пошли на модернизацию некоторых отраслей промышленности, строительство дорог и т.д.


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