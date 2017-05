Становится понятной истерика Кремля 2 Андрей Илларионов, «Обозреватель»

Правозащитники предлагают России и Ирану надавить на сирийские власти.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что нашла доказательства использования в сирийском городе Хан-Шейхун химической авиабомбы советского производства. Правозащитники предлагают России и Ирану надавить на сирийские власти, чтобы организовать международное расследование инцидента, в котором погибли 92 человека.

В опубликованном 1 мая докладемеждународной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Химическая смерть. Широкомасштабное и систематическое использование сирийским правительством химического оружия (Death by Chemicals. The Syrian Government’s Widespread and Systematic Use of Chemical Weapons) утверждается, что на месте применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб обнаружены фрагменты, похожие на части советской бомбы ХАБ-250, начинявшейся зарином. "Фото- и видеокадры фрагментов боеприпаса, сброшенного на Хан-Шейхун 4 апреля, позволяют визуально идентифицировать его как химическую авиабомбу советского производства, предназначенную для доставки зарина", — говорится в отчете HRW.

Как утверждает организация, ее активисты проинтервьюировали 60 человек, "располагающих информацией из первых рук о случаях применения отравляющих веществ и о непосредственных последствиях этого". "Мы также отсмотрели десятки фотографий и видеозаписей с местами поражения и пострадавшими. Эти материалы мы брали из открытого доступа в интернете и получали напрямую от местных жителей. Проводить исследования непосредственно в местах поражения у нас возможности не было", — уточняют авторы исследования.

Город Хан-Шейхун с 2014 года находится под контролем боевиков организации "Джебхат ан-Нусра", аффилированной с "Аль-Каидой" (обе организации запрещены в России).

Из свидетельств жителей Хан-Шейхуна HRW сделала выводы, что 4 апреля некий "военный самолет" дважды пролетал над городом примерно в 06:45. Один из жителей рассказал, как во время первого полета самолет сбросил бомбу в районе главной пекарни в северной части населенного пункта. Несколько человек, в том числе очевидец падения бомбы, заявили, что не слышали взрыва, но наблюдали в районе поражения облако дыма и пыли, что "соответствует картине срабатывания относительно маломощного заряда химической авиабомбы", уточняют HRW.

Через несколько минут, по словам свидетелей, с самолета на Хан-Шейхун были сброшены еще три или четыре фугасные бомбы. Правозащитники исследовали десятки предоставленных жителями Хан-Шейхуна фотографий и видеозаписей c места падения первой бомбы. "По мнению местных жителей, именно это место было очагом химического поражения, поскольку погибшие жили поблизости или подходили туда (в том числе спасатели), и у них симптомы химического поражения были наиболее явно выражены. На одной из первых фотографий воронки, сделанной спасателями, различима разлитая на асфальте жидкость", — говорится в отчете на сайте HRW. "На фотографиях и видеозаписях воронки присутствуют два фрагмента химического боеприпаса: перекрученная полоса тонкого металла со следами зеленой краски и небольшой металлический предмет круглой формы. Зеленый цвет широко используется при заводской маркировке химических боеприпасов. Например, на ХБ(ХАБ)-250 — одной из двух снаряжаемых именно зарином химических авиабомб советского производства — присутствует двойная зеленая полоса.

Видимый в кадре круглый предмет визуально похож на крышку заливного отверстия этой авиабомбы", — заключают правозащитники.

По их мнению, эти данные в совокупности со свидетельствами очевидцев, симптомами у пострадавших и официальными заключениями французских и турецких властей, а также Организации по запрещению химического оружия по поводу применения зарина, "дают основания полагать, что с сирийского военного самолета была сброшена заводская бомба с зарином".

Химическая авиационная бомба (ХАБ) предназначена для заражения местности (акватории), воздуха, военной техники и материальных средств, а также для поражения живой силы отравляющими веществами. ХАБ-250 содержит до 250 кг отравляющего вещества. Длина этой авиабомбы — 1392 мм, диаметр — 303 мм. Такие боеприпасы комплектуется контактными, дистанционными (взрыв на высоте 200 м) или неконтактными (взрыв на высоте 50 м) взрывателями. При взрыве заряда разрушается тонкостенный корпус ХАБ, жидкое содержимое боеприпаса распыляется во все стороны, поражая людей и заражая местность и объекты стойкими отравляющими веществами или создавая облако нестойких, заражающих воздух.

