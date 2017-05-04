NaviBand: Мы настроены на лучший результат на «Евровидении-2017» 4.05.2017, 23:15

Фото: svaboda.org

Белорусская группа будет выступать во втором полуфинале конкурса, который состоится 11 мая.

Сегодня в Киеве в рамках подготовки к песенному конкурсу «Евровидение-2017» состоялась последняя автограф-сессия его участников. Она проходила на специально созданной для этого площадке в одном из столичных торгово-развлекательных центров, передает («Радыё Свабода» http://www.svaboda.org/a/28468600.html).

Киевляне Климентий и Мария пришли на событие заранее, чтобы, прежде всего, получить автограф белорусской группы. «Мне очень нравится, как в этом году представлена Беларусь на «Евровидении», особенно, если учитывать, как в вашей стране проходил отбор. Песня NaviBand - очень жизнеутверждающая. Мы желаем вашим исполнителем победы», - говорит Климентий, демонстрируя желаемый автограф.

На лучший результат настроенны и исполнители. «Мы чувствуем, что наша песня заряжает людей энергией, даже если они не понимают, все равно с нами поют «Хэй-хэй», и нам очень приятно.

После первой репетиции сделать вывод о наших шансах не так легко и, наверное, не надо. Все будет происходить на самом концерте. Мы целиком и сами будем заряжаться энергией и отдавать ее зрителям», - такими впечатлениями Артем Лукьяненко и Ксения Жук поделились с «Радио Свобода».

Исполнители не озабочены голосованием, когда соседи голосуют за соседей, и нынешней политизацией конкурса, когда российской участнице Юлии Самойловой украинские власти запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма после его аннексии.

«Мы не следим за политикой. Мы - музыканты и поем наши песни. Мы - как на сцене, такие же и в жизни. Для нас очень важно не смешивать себя с какими-то внешними моментами. Мы на самом деле не знаем многое из того, как будет происходить голосование. Наша задача - выйти и спеть нашу песню. Музыка - это наша жизнь», - говорят певцы и признаются, что не хотят затрагивать те темы и проблемы, решение которых от них не зависит.

Артем и Ксения добавляют, что до сих пор еще полностью не осознали свой переход из статуса зрителей конкурса «Евровидения» в статус его участников. «Это интересный процесс. Но мне кажется, что я пока все же зритель», - отметила Ксения.

«Для нас большая честь представлять нашу страну, петь на родном языке впервые на сцене «Евровидения». Мы надеемся, что это сможет каким-то образом повлиять на то, чтобы у нашей молодежи было еще большее желания говорить по-белорусски», - добавляет Артем.

В первые дни пребывания в Киеве они подружились с конкурсантами из Норвегии и почти каждый вечер ведут «языковые дискуссии». «Они нас утром встречают словом «Вiтаю», а когда у нас есть свободное время, по вечерам, разговариваем по поводу наших языков. Как выяснилось, в наших языках много похожих слов. Например, слова «гісторыя» і «цукар»по-норвежски звучит почти как и по-белорусски», - рассказывают музыканты.

Ксения с гордостью демонстрирует промо-буклет, выпущенный специально под их участие в «Евровидении». «В нем есть отдельные страницы о становлении белорусского государственности и белорусского языка», - говорит она.

Белорусская группа Naviband будет выступать во втором полуфинале «Евровидения-2017», который состоится 11 мая.

Конкурс будет проходить с 9 до 14 мая в Международном выставочном центре Киева. Участие в 62-м конкурсе «Евровидение» подтвердили 42 страны.

Белорусская группа будет выступать во втором полуфинале конкурса, который состоится 11 мая.