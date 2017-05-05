закрыть
5 мая 2017, пятница, 11:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Цены на нефть упали ниже $47 долларов за баррель

12
  • 5.05.2017, 7:33
  • 6,315

С утра в пятницу мировые цены на нефть резко обвалились.

Цены на нефть в пятницу с утра упали ниже уровне 47 долларов за баррель.

Согласно данным биржи ICE, в ночь с четверга на пятницу контракты на поставку нефти марки Brent в июле резко подешевели.

В районе 6:30 по Минску баррель нефти марки Brent стоил 46,63 доллара.

Нефть опускалась ниже уровня в 47 долларов в конце ноября прошлого года. В августе 2016 года баррель Brent опускался до 45,9 доллара.

Цены на нефть начали снижаться в начале апреля. 11 апреля нефть стоила 56,6 доллара за баррель. С этого момента нефть подешевела больше чем на 17%.

В конце мая должна пройти встреча стран, входящих в ОПЕК. В ноябре прошлого года страны ОПЕК договорились сократить добычу, чтобы поддержать цены на рынке. К этому договору присоединилась и Россия. Это привело к росту цен на нефть в последние месяцы.

Однако многие инвесторы теперь опасаются, что страны ОПЕК не смогут выполнить взятые на себя обязательства, а на майской встрече не смогут согласовать дальнейшее сокращение добычи, утверждает ВВС.

Оптимизма в отношении цен на нефть не добавляет и рост добычи в США. Многие экономисты полагают, что на этом фоне любые сокращения добычи нефти в ОПЕК становятся бессмысленными. На цены они уже так сильно не влияют и лишь приводят к тому, что страны, входящие в картель, теряют свое долю на рынке.

Падение цен уже привело к ослаблению российскогорубля. На вечерних торгах на Московской бирже курс доллара вырос на 1 рубль и достиг 58,39 рубля.

В четверг министерство финансов России заявило о сокращении объемов покупки валюты на бирже. Если цены на нефть российской марки Urals превышают 40 долларов за баррель, то ведомство покупает на внутреннем рынке валюту и направляет ее в Резервный фонд.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим