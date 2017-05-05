Под Лидой произошел «банный» бунт

Под Лидой произошел «банный» бунт13
- 5.05.2017, 7:39
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Жители города Березовка вышли на стихийный протест из-за решения Лидского жилищно-коммунальное хозяйства.
Если раньше баня в Березовке Лидского района работала в субботу и воскресенье, то с первого мая - только один раз в неделю, в воскресенье, сообщает «Радыё Рацыя».
На стихийный народный сход, который прошел у самой бани, пришли несколько десятков возмущенных жителей Березовки. Люди требовали восстановить прежний график работы и снизить цены услуг, чтобы вернуть количество посетителей заведения до прежнего уровня.
- Людей, которые отработали по сорок лет, лишили единственного места, где-то можно подправить здоровье - бани. Люди никому не нужны. Все делается не для человека, а против. - Сделайте два дня. Цены - 3-4 рубля. Сюда народу придет в три раза больше. И опять вы получите свои деньги.
К недовольным жителям вышел председатель местного горисполкома Валерий Яводик.
- Узнать мнение горожан - цель была только такая. Я их услышал. Мы поговорили. Мнение людей похоже на мое. Сейчас есть приказ ЖКХ. Поэтому нужно искать выход из этой ситуации.
По словам чиновника, пока баня в Березовке пока будет работать согласно приказу Лидского ЖКХ - один раз в неделю, а дальше будут обсуждаться пути выхода из конфликтной ситуации.