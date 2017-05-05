закрыть
5 мая 2017, пятница, 11:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сенат США одобрил $560 миллионов помощи Украине

1
  • 5.05.2017, 7:47
  • 3,147

Сенат в четверг принял компромиссный бюджет США в размере 1,2 триллиона долларов на текущий финансовый год.

Тем самым предотвращена угроза дефолта уже в самом начале правления администрации президента Дональда Трампа. Ожидается, что в пятницу Трамп подпишет закон о бюджете, сообщает «Немецкая волна».

Президенту удалось добиться удовлетворения части своих требований, в частности, резкого увеличения расходов на оборону и охрану границ. Однако Трампу пришлось пойти на уступки демократам. Так, в бюджете не заложены средства на строительство обещанной Трампом стены на границе с Мексикой. Кроме того, демократы настояли на финансировании ряда научных, эклогических и социальных программ, от которых планировала отказаться новая администрация США.

Противодействие России

Вместе с бюджетом одобрен законодательный акт о финансировании деятельности спецслужб на тот же период. Несколько разделов этих документов посвящены России. Один из них предусматривает меры по снижению влияния Москвы на внутриполитические процессы в США и пресечению деятельности российских спецслужб в Америке. В другом разделе говорится о создании специального межведомственного комитета, задачей которого будет противодействие тайному влиянию России на общественность или правительства иностранных государств.

В разделе, посвященном поддержке стран Европы, включая часть стран постсоветского пространства, говорится о выделении не менее 100 миллионов долларов на противодействие российскому влиянию и агрессии. Средства будут предоставлять организациям гражданского общества в этих странах для поддержки правового государства, демократических институтов, свободы СМИ. В документе также говорится о выделение средств на программы по поддержке демократии в России, включая свободный интернет.

Поддержка Украины

В новом бюджете также предусмотрено выделение 560 миллионов долларов на поддержку Украины. Из них 150 миллионов пойдут по линии Пентагона на оказание военной помощи Киеву, в частности подготовку украинских военных, предоставление оборонительного летального оружия, логистическую помощь, предоставление информации американских спецслужб украинской армии и службам безопасности. Еще 410 миллионов будут выделены на поддержку Украины по линии Госдепа.

При этом в документе содержится запрет на поставки переносных зенитных ракетных комплексов на Украину, а также предоставление какой-либо финансовой или военной помощи батальону «Азов», который американские политики сочли «неонацистским».


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим