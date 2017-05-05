Организаторы ЧМ по хоккею извинились перед сборной Беларуси за обыск 4 5.05.2017, 7:55

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Федерация хоккея Беларуси получила официальное письмо от организационного комитета турнира во Франции.

Председатель оргкомитета чемпионата мира по хоккею в Париже, президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф и президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель принесли извинения белорусским хоккеистам в связи с обыском на парижском вокзале «Монпарнас» 3 мая.

Федерация хоккея Беларуси получила официальное письмо от организационного комитета турнира во Франции с подписью Люка Тардифа, в котором высказываются слова сожаления в связи с инцидентом.

Рене Фазель поинтересовался состоянием игроков, их готовностью к предстоящему чемпионату и пожелал удачи сборной Беларуси, передает БелТА.

Как сообщалось, 3 мая в столице Франции на железнодорожном вокзале белорусская команда подверглась тщательному обыску со стороны полиции. Все попытки выяснить причины обыска по горячим следам не увенчались успехом. Досмотр длился около 20 минут, после чего сборная Беларуси проследовала к себе в отель.

Сборная Беларуси стартует на мировом форуме 5 мая встречей в группе В против Финляндии (17.15). Далее белорусская команда сыграет 6 мая с Чехией (17.15), 8 мая - с Канадой (17.15), 10 мая - со Швейцарией (17.15), 12 мая - с Францией (21.15), 13 мая встретится со Словенией (17.15), а завершит выступление в групповой стадии 16 мая с Норвегией (13.15).

Группа А (Швеция, Россия, США, Германия, Латвия, Дания, Словакия, Италия) сыграет в Кельне. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.

Напомним, хоккеистов Беларуси, тренеров и врачей тщательно досмотрели накануне сотрудники правоохранительных органов на вокзале во французской столице, куда команда прибыла из Бордо на чемпионат мира по хоккею.

Обыск команды продолжался около 20 минут. Сотрудники полиции досмотрели личные вещи спортсменов и тренеров, а также проверили медицинские препараты, которые находились у медика сборной.

Министерство иностранных дел Беларуси запросило у властей Франции объяснения в связи с данным инцидентом.

В МИД Беларуси был вызван посол Франции Дидье Канесс, которому был заявлен решительный протест. При этом Беларусь потребовала от французских властей провести расследование по данному факту.