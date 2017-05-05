Ученые научились считывать мысли на расстоянии 2 5.05.2017, 8:02

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Японцы сконструировали «говорящий» сканер мозга.

Сканер мозга, позволяющий читать мысли на расстоянии и передавать их на компьютер, изобрели японские ученые из Технологического университета. Пока он отгадывает только отдельные слоги, но в будущем, обещают его создатели, они научат его складывать слоги в целые слова, сообщает mk.ru.

Прибор представляет собой шапочку с электродами. На первом этапе работы он сканирует мозг в процессе речи и учится различать слова. На втором — сканер считывает сигналы электроэнцефалограммы и превращает их в слова. Такое устройство прежде всего необходимо для людей с проблемами речи, которые не могут обычным способом выразить свои мысли.

Пока, говорит профессор Цунэо Нитта, исследователи нагружают прибор только ограниченной лексикой, фразами типа «я хочу попить воды». Но в дальнейшем намерены расширять словарный запас сканера.

Как пояснили в Центре нейроэкономики и когнитивных исследований, беспроводные системы «мозг-компьютер-интерфейс» разрабатываются сейчас многими научными группами по всему миру. Однако описанный способ передачи данных от безмолвного пациента посредством сканера мозга представляется сомнительным, если только его разработчики не придумали какой-то новый алгоритм. Дело в том, что поверхностное сканирование мозга до последнего времени давало возможность исследователям добиться разгадывания очень ограниченного набора мыслей, а именно активирования правой или левой руки вверх или вниз. Более сложные мысли пациента ученые пытаются отгадывать посредством электрода, вживленного в мозг. Благодаря этой технологии обездвиженные люди могут набирать текст на клавиатуре «силой мысли».