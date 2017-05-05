закрыть
5 мая 2017, пятница, 11:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые научились считывать мысли на расстоянии

2
  • 5.05.2017, 8:02
  • 8,678

Японцы сконструировали «говорящий» сканер мозга.

Сканер мозга, позволяющий читать мысли на расстоянии и передавать их на компьютер, изобрели японские ученые из Технологического университета. Пока он отгадывает только отдельные слоги, но в будущем, обещают его создатели, они научат его складывать слоги в целые слова, сообщает mk.ru.

Прибор представляет собой шапочку с электродами. На первом этапе работы он сканирует мозг в процессе речи и учится различать слова. На втором — сканер считывает сигналы электроэнцефалограммы и превращает их в слова. Такое устройство прежде всего необходимо для людей с проблемами речи, которые не могут обычным способом выразить свои мысли.

Пока, говорит профессор Цунэо Нитта, исследователи нагружают прибор только ограниченной лексикой, фразами типа «я хочу попить воды». Но в дальнейшем намерены расширять словарный запас сканера.

Как пояснили в Центре нейроэкономики и когнитивных исследований, беспроводные системы «мозг-компьютер-интерфейс» разрабатываются сейчас многими научными группами по всему миру. Однако описанный способ передачи данных от безмолвного пациента посредством сканера мозга представляется сомнительным, если только его разработчики не придумали какой-то новый алгоритм. Дело в том, что поверхностное сканирование мозга до последнего времени давало возможность исследователям добиться разгадывания очень ограниченного набора мыслей, а именно активирования правой или левой руки вверх или вниз. Более сложные мысли пациента ученые пытаются отгадывать посредством электрода, вживленного в мозг. Благодаря этой технологии обездвиженные люди могут набирать текст на клавиатуре «силой мысли».


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим