Полеты во сне и наяву 9 5.05.2017, 8:11

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Карикатура: svaboda.org

«Гешефты» с Китаем не спасут Лукашенко от краха.

Белорусский диктатор называет «переломным» 2017 год в отношениях Минска и Пекина, эксперты спешат разочаровать Лукашенко, пишет БДГ.

«Нынешний год мы оцениваем как переломный в двусторонних отношениях», - заявил Лукашенко 4 мая на встрече с представителями китайских СМИ - участниками пресс-тура в Беларусь.

Китайские журналисты побывали в Китайско-белорусском индустриальном парке, на который Лукашенко возлагает особые надежды.

В середине мая Лукашенко отправляется в Китай для участия в саммите «Один пояс и один путь». В рамках саммита белорусский диктатор надеется встретиться с председателем КНР.

«Великий камень»: мифы и реальность

Телеканал «Белсат» провел собственное расследование: «Что такое «Великий камень» и что от него ждать?»

Китайско-белорусский индустриальный парк достроен, сейчас полным ходом идет застройка индустриальных объектов инвесторами, утверждает дирекция «Великого камня».

Но знают ли об этом сами инвесторы? Какие компании создают там «новую экономику», а какие бегут оттуда и почему? Чего боятся иностранные инвесторы в технопарке? Сколько за проект китайского индустриального парка под Смолевичами заплатил обычный белорус?

«Лукашенко мечтает построить маленький Китай»

Экономист Лев Марголин разочаровал белорусского правителя насчет «прорыва»:

- Беларусь давно мечтает получить от Китая две вещи: прямые инвестиции и несвязанные кредиты. Боюсь разочаровать Лукашенко, но я почти на 100% уверен, что ни того, ни другого он не получит. Прямые инвестиции не получит потому, что в Беларуси нет полезных ископаемых, куда Китай любит вкладывать деньги (например, в Казахстане), а кредиты Китай не даст, потому что нет гарантий возврата и нет гарантий, что на них можно заработать.

- Насколько обоснованы подсчеты, что один лишь ожидаемый экспорт из «Великого камня» достигнет 50 млрд долларов?

- Мечтать не вредно. Во-первых, Лукашенко не сказал, когда ожидается получение 50 млрд, а во-вторых, не сказано, и кто ожидает.

- Каково нынешнее состояние экономических отношений между странами?

- Китай доволен. Во-первых, сальдо торгового баланса сложилось в пользу Китая (Беларусь импортирует больше, чем экспортирует), а во-вторых, мы имеем неограниченные возможности использовать китайские деньги при одном условии – если мы купим на них китайские товары либо пригласим китайских рабочих. Это не совсем то, чего ожидает Минск.

- Последние годы Лукашенко превратил Китай едва не в икону, на которую постоянно молится. Потому что Китай богатая страна?

- Думаю, Лукашенко больше всего привлекают результаты экономической деятельности Китая. Наглядный пример страны, где у власти находятся коммунисты, где ни о какой демократии и правах человека речи не идет, но ежегодно ВВП страны растет на 8-10% в год. Похоже, именно этого хотел бы и Лукашенко.

Но черт кроется в деталях. Если внутренняя политика Китая далека от демократических стандартов Запада, но в экономике Китай уже более 20 лет идет выверенным, оправданным путем; еще Дэн Сяопин взял этот курс. Я бы сказал, что больше получается подражать Китаю у Казахстана, по крайней мере, нет авторитаризма в экономике. К сожалению, Лукашенко не в состоянии понять: для развития экономика должна быть частной, должна быть независимой от государства.

- Значит, Лукашенко мечтает построить маленький Китай?

- Мечтает, но ничего для этого не делает. Извините меня, крупнейшие китайские корпорации, представленные на белорусском рынке, - частные.

Действительно, Китай не проводил приватизацию, какую ждут в Беларуси; там просто дали возможность частному бизнесу создавать все с нуля. А объемы белорусского рынка также не стоят риска китайских компаний.