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За что глава Следственного комитета получил право на коттедж в Дроздах?

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  • 5.05.2017, 8:23
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Иван Носкевич получил элитный земельный участок не в пожизненное владение, как другие чиновники, а в собственность.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич получил право построить элитный коттедж в «Дроздах». Официально - «для служебного пользования». При этом Носкевич уже имеет льготный коттедж в Пинске, о чем стало известно благодаря расследованию «Нашай Нівы».

Главный редактор газеты «Нашай Нівы», лауреат премии Charter97.org Егор Мартинович рассказал «Белсату»:

«Ситуация типичная: очередной чиновник получает очередной участок для строительства. Особенность ситуации в том, что в последнее время чиновники получали землю по праву наследственного пожизненного пользования. То есть предполагается, что она перейдет детям и внукам чиновника, однако продать ее труднее, чем когда она находится в собственности. А Носкевич как раз получил земельный участок в собственность. Формально он строился как многодетный отец, который стоял в очереди на улучшение жизненных условий. Другой вопрос, что он простоял в этой очереди всего 1,5 года».

«Безусловно это награда Носкевичу, как и вознаграждение другим чиновникам. Но Носкевич один из немногих силовиков о которых, когда мы ездили по Беларуси и собирали информацию о нем, плохих слов почти не звучало. Люди отмечали его честность во время прежней работы, его позитивную деятельность. Поэтому это не худший из чиновников. Но опять возникает традиционный вопрос: быть неплохим чиновникам автоматически означает получать коттедж стоимостью от 500 тысяч USD до миллиона», - считает Мартинович.

Это не первая публикация в СМИ на тему построения коттеджей чиновников в Дроздах, но власть на это никак не реагирует.


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