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Жириновский внезапно рассказал о преемнике Путина

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  • 5.05.2017, 8:43
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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

По словам председателя ЛДПР, президент РФ готовится сделать оригинальный ход.

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что имя кандидата от Кремля на президентских выборах в России, которые состоятся в марте 2018 года, назовут только в декабре.

Об этом пишет «Дождь».

«Там 10 человек есть, они решат. Они еще не решили. Все решения будут приняты в декабре. Под новый год подарочек будет, чтобы вы узнали, кто от них кандидат», - заявил Жириновский.

На вопрос о том, будет ли Путин участвовать в президентских выборах, лидер ЛДПР ответил: «Еще неизвестно. Вы не торопитесь, вы так всегда торопитесь. А он любит делать оригинальный ход. Но в любом случае, его приемник, его ставленник изначально имеет больше возможностей».


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