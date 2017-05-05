История к тому, что стоит верить в себя и никогда не сдаваться 5.05.2017, 8:59

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Как минский аудитор бросил офис и организовал гастрономический фестиваль.

Станислав Агинский больше трех лет проработал аудитором в минском филиале крупной компании Ernst&Young, прежде чем его жизнь кардинально переменилась. Молодой человек утверждает: на том, чтобы он стал организатором гастрономического фестиваля, решительно настоял «шар судьбы». Об этом Станислав Агинский рассказал tut.by.

Как будущий аудитор сдал бухучет за частушки и клятву не связывать свою жизнь с финансами

— В университете я изучал курс бухучета. Не дружил с ним никак! Да и вся группа предмет не особо любила. Упросили преподавательницу поставить всем «семерки», за это мы спели частушки про бухучет и поклялись не связывать свою жизнь с финансами. Предмет был не профильный для нашей специальности, и преподавательница согласилась.

Когда мне случайно выпал шанс сдать вступительные тесты в компанию EY Belarus, я должен был продемонстрировать свои знания по трем предметам: математика (логика), английский и бухучет.

Через неделю меня позвал на встречу управляющий партнер.

— Станислав, не знаем, что с вами делать, — сказал он. — Математика на 100%, английский на 100%, а вот бухучет на ноль. Мы всегда брали людей с сильным бухучетом и пытались вставить в них мозги.

— Может, стоит взять парня с мозгами и попытаться вставить в него бухгалтерский учет?

Так я попал на работу в крупнейшую аудиторскую фирму. Бухучет в меня «вставили». Работы было очень много, сверхурочно и в выходные, многие не выдерживали. Я выдержал. EY — шикарная школа жизни: появляются умение планировать рабочий день, мультизадачность, навыки командной работы и ответственность.

Через 3,5 года у меня были свои проекты и даже пару интернов в подчинении. Но что-то было не так, я чувствовал себя не на своем месте. Я ушел в неизвестную мне сферу — рекламный бизнес.

«Шар решительно настоял на том, что фестивалю быть»

— Долго я там не задержался. После года с небольшим работы и попытки неудачного бизнеса я попал в сферу общепита Минска. Судьба свела меня с очень хорошими и нужными в этот момент жизни мне людьми: у нас были одни цели и фантазии о чем-то глобальным для Минска. У нас родилась идея гастрономического фестиваля для города — Gastrofest. Сказать, что сделать первый фестиваль было сложно, — ничего не сказать. В команде нас было трое, и мы замахнулись на мероприятие городского масштаба. Кроме идеи и знакомых в некоторых заведениях, у нас не было ничего.

Помню, как мы сели в парке на лавочку и еще раз все обдумали. На первом фестивале мы не зарабатываем, уже потратили два месяца на подготовку, организовать все крайне сложно. Честно, хотели бросить это дело. Казалось, что идея не понравится публике, если нам с такой опаской доверяются заведения. Я достал телефон и открыл приложение «Шар судьбы»: задаешь шару вопрос, трясешь, получаешь ответ. Шар «решительно настоял» на том, что фестивалю быть. Мы собрали все силы и доделали фестиваль.

Сегодня мы провели уже три «Гастрофеста» и готовим четвертый. Эта история к тому, что стоит верить в себя, делать что-то полезное для общества и никогда не сдаваться.