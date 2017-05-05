«Коммерсант»: Сирийские боевики используют российские прицелы ночного видения 6 5.05.2017, 9:11

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Фото: РИА Новости/Илья Питалевa

При этом четверо из более чем 30 погибших в Сирии военнослужащих РФ были убиты снайперами.

Джихадисты террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» («ан-Нусра» в январе 2017 года вместе с еще несколькими группировками сформировала новое объединение «Тахрир аш-Шам») в Сирии используют снайперские винтовки, оснащенные прицелами ночного видения с новейшей электроникой, произведенной в России. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на военных специалистов, которые изучили оружие, захваченное у боевиков в Сирии.

Прицелы ночного видения третьего поколения производятся в США и России. Американские приборы поставляются только армиям дружественных стран с подписанием сертификата конечного потребителя, в котором покупатель гарантирует, что прибор не попадет в руки третьих лиц.

В России в последние годы действуют аналогичные законы, сообщает издание. По официальным данным, до сих пор не возбуждалось уголовных дел об утрате российскими военными имущества в виде прицелов. По одной из версий собеседников «Коммерсанта», новейшие оптические прицелы могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые они поставляются официально.

Из более чем 30 погибших в Сирии российских военнослужащих четверо были убиты снайперами.