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«Гомсельмаш» пытается сбыть свои комбайны через сайты объявлений

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  • 5.05.2017, 9:23
  • 10,603

Возить «по чайной ложке» в Зимбабве уже, похоже, не получается.

На сайте объявлений kufar.by появилось объявление о продаже кормоуборочного комбайна. Сообщается, что товар новый, а стоимость называется договорная.

Объявление на сайт выставило предприятие «Гомсельмаш», которое, собственно говоря, и выпускает эту технику. При объявлении даются УНП и юридический адрес предприятия. Контактным лицом называется Алина Кличковская.

Кстати, кормоуборочный комбайн — не единственное предложение от «Гомсельмаш». Предприятие пытается продать через kufar.by также зерноуборочный комбайн и навесную косилку.


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