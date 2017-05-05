Фотофакт: Сразу две яхты миллиардера-белоруса оказались в одном месте 9 5.05.2017, 9:40

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Супер-яхта «Белая жемчужина» уроженца Гомеля Андрея Мельниченко попала в объектив известной белоруски.

«Belarusians in Monaco!», — так подписала снимок в «Фейсбуке» фотограф Елена Адамчик, которая сейчас находится в Монако проездом во время деловой поездки.

Фотография сделана 4 мая.

Напомним, что несколькими годами ранее в прессе, в том числе и благодаря читателям «Салідарнасці», появлялись снимки другой яхты Андрея Мельниченко — под названием «А» (в честь супруги). Вышеуказанное же судно носит звание самой большой яхты в мире, оно было заказано у немецкой судостроительной компании летом 2015 года и получило название White Pearl («Белая жемчужина»).

Западные СМИ озвучивали, что яхта, длина которой составляет 147 метров, имеет трехэтажный открытый атриум и большой бассейн, три мачты, сделанные из облегченного высокопрочного углеродного волокна. Экипаж — более 60 человек.

P.S. Через несколько часов после публикации Елена Адамчик выложила в сеть еще одно фото, где рядом с «Белой жемчужиной» запечатлена еще одна, более старая яхта Мельниченко – «А». Что делает это фотофакт еще более уникальным.