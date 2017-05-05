Как Виктория Азаренко тренируется для возвращения на корт 5.05.2017, 9:59

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Тренер спортсменки опубликовал в соцсетях несколько видеороликов.

Теннисистка Виктория Азаренко усиленно готовится к возвращению на корт.

Ее тренер по физподготовке Эшкон Резазаде опубликовал в соцсетях несколько видеороликов с тренировок. На одном из них белорусская теннисистка занимается со штангой со значительной массой.

20 декабря белоруска родила сына. Но уже этой весной она выступила с заявлением, что в ближайшее время планирует вернуться на корт. Она обещала поучаствовать в турнире в американском Стенфорде, который пройдет с 31 июля по 6 августа.