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Как Виктория Азаренко тренируется для возвращения на корт

  • 5.05.2017, 9:59
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Тренер спортсменки опубликовал в соцсетях несколько видеороликов.

Теннисистка Виктория Азаренко усиленно готовится к возвращению на корт.

Ее тренер по физподготовке Эшкон Резазаде опубликовал в соцсетях несколько видеороликов с тренировок. На одном из них белорусская теннисистка занимается со штангой со значительной массой.

20 декабря белоруска родила сына. Но уже этой весной она выступила с заявлением, что в ближайшее время планирует вернуться на корт. Она обещала поучаствовать в турнире в американском Стенфорде, который пройдет с 31 июля по 6 августа.


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