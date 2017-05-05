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В жилфонде Минска начали отключать отопление

  • 5.05.2017, 10:22
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С этого момента весенний сезон можно считать официально открытым.

5 мая в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах и учебных заведениях Минска завершается отопительный сезон, сообщил начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков, пишет onliner.by

Соответствующее решение принято в Мингорисполкоме 5 мая исходя из фактических погодных условий и благоприятного прогноза погоды.

У потребителей тепла из категории медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, школ и дошкольных учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек батареи отключат 6 мая. Как отметили в Мингорисполкоме, прошедший отопительный сезон был одним из самых продолжительных за последние 10 лет.

Напомним, для общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов столицы отопительный сезон завершился 3 апреля.

Это самый длительный отопительный сезон за последние годы, и Минск завершает его последним среди всех регионов страны. После окончания отопительного сезона начинается подготовка к следующему, — отметил Плашков.

В ближайшее время в Минске ожидается похолодание и возвращение дождей, но отопление в столице все же отключат. Обычно такое решение принимают в том случае, если среднесуточная температура держится выше +8°С на протяжении трех дней подряд.


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