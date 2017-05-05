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Горит центр Москвы

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  • 5.05.2017, 10:27
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(обновляется) Площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров.

В центре Москвы, в районе станции метро «Китай-Город», загорелось выселенное здание, об этом сообщается на сайте МЧС по Москве.

Пожар возник в Лубянском проезде, дом 19. Как передает корреспондент «Газеты.Ru», в районе затруднено движение транспорта и виден сильный дым.

«По уточненной информации, площадь пожара составляет порядка 3000 кв. м», — сообщается в твиттере МЧС Москвы.

Сведений о пострадавших пока не поступало.


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