Горит центр Москвы

Горит центр Москвы12
- 5.05.2017, 10:27
- 3,503
(обновляется) Площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров.
В центре Москвы, в районе станции метро «Китай-Город», загорелось выселенное здание, об этом сообщается на сайте МЧС по Москве.
Пожар возник в Лубянском проезде, дом 19. Как передает корреспондент «Газеты.Ru», в районе затруднено движение транспорта и виден сильный дым.
«По уточненной информации, площадь пожара составляет порядка 3000 кв. м», — сообщается в твиттере МЧС Москвы.
Сведений о пострадавших пока не поступало.