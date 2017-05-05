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Брестская чулочка законсервировала носки с белорусским орнаментом

  • 5.05.2017, 10:36

Пятая серия консервированных носков от Брестского чулочного комбината выйдет с белорусским орнаментом.

Очередной выпуск сувенирной продукции получил название «Беларускiя шкарпэткi». Предприятие представило лимитированную серию светлых мужских и женских носков с белорусской вытинанкой.

Тираж новой серии — 3 тысячи банок с носками для мужчин (25 и 27 размер) и столько же — для женщин (23 и 25 размер).

Ожидается, что новая продукция поступит в фирменные магазины «чулочки» через неделю, сообщил tut.by директор ОАО «Брестский чулочный комбинат» Сергей Жевнерович.

Ранее предприятие выпускало серии, посвященные 8 марта, 23 февраля, 1 апреля и 9 мая.


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