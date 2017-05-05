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Шкловскую авантюру друга Лукашенко «прикроют» народными деньгами

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  • 5.05.2017, 10:39
Александр Шакутин
Фото: onliner.by

Правительство даст гарантию по кредиту для олигарха Шакутина.

Совмин предоставит «Белагропромбанку» в 2017-м году гарантию в погашении основного долга и уплате процентов за пользование кредитом, который выдается ЗАО «Амкодор-Шклов».

Такое решение содержится в постановлении правительства № 324 от 2 мая, сообщает myfin.by.

Кредит предоставляется на сумму в 14,07 млн рублей с процентом в размере 3% годовых, срок погашения – до 1 апреля 2029 года.

Деньги пойдут на завершение строительства предприятия по производству молока на 750 коров с выращиванием ремонтного молодняка на 800 ското-мест в деревне Слижи ОАО «Новое Юбилейное» Шкловского района.

Плата за предоставление гарантии правительства производится единовременно в размере 1 процента от суммы кредита.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, что ЗАО «Амкодор-Шклов» входит в холдинг «Амкодор», председателем Совета директоров которого ялвяется приближенный к Лукашенко бизнесмен Александр Шакутин.


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