Под Пружанами сельчане заставили председателя колхоза вернуть валун, который он увез себе домой 4 5.05.2017, 10:59

В деревне Чахец, что под Пружанами, не одно столетие лежит камень в виде кресла.

Лежит около заброшенной усадьбы помещиков Дзеконских, пишет svajksta.by.

Жители деревни рассказывают, что кресло вытесали «сто пятьдесят лет назад», потому что так пожелала хозяйка. Еще скажут, что сам хозяин любил в этом кресле сидеть и смотреть на закат солнца.

Но вот какая история случилась этой весной с этим камнем, произошло это 20 марта.

Председатель местного «колхоза» Александр Каминский (сейчас это ОАО «Шени-Агропродукт», а он там директор) захотел, чтобы этот камень лежал не на окраине заброшенной чахецкой усадьбы, а у его коттеджа в соседней деревне Клятное.

Жители деревни далее рассказывают так: 20 марта, утром пригнали погрузчик и камень увезли. В тот же день из Чахец взялись звонить по всем пружанским учреждениям - от райисполкома до милиции: председатель украл наш камень!

Чем все закончилось? Через два дня тем же погрузчиком камень вернули на место. Перевозка не пожалела камень: в двух местах на нем сейчас заметны сколы, хотя существенно камень не пострадал. Правда, сейчас стоит неуютно, выкорчеванный из земли.

Как известно, подобная история год назад произошла под Логойском. Тогда из деревни Мехеды хотели увезти камень под церковный постамент, но сельчане защитили его.

В нашем регионе (Беларусь, Литва, Латвия) немало «чертовых» камней, что имеют вид кресла, кровати, стола (и так и называются). Так там где-то они просто есть, а у нас их еще и защищают.