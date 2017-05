Великая, но не только Отечественная 4 Андрей Зубов, «Новая газета»

Вклад союзников по антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом.

1.

В той войне, которая началась 1 сентября 1939 года, самая удивительная и парадоксальная роль была отведена России, которая тогда называлась Советским Союзом. Сталин и большевики мечтали о мировом господстве. Герб Советского Союза — серп и молот, наложенные на земной шар, ясно и открыто показывали геополитические устремления большевицких вождей — власть над всем миром.

Конечно, даже такой малообразованный человек, как Сталин, не мог не понимать, что при всем гигантском количестве военных железок, которые, обворовывая народы России, большевики наковали к 1939 году (а по количеству танков, самолетов, артиллерийских орудий СССР намного превышал Германию), он все равно не сможет победить все остальные страны. Поэтому расчет Сталина заключался в том, чтобы подтолкнуть страны Запада, державы Оси, с одной стороны, и атлантические демократии — с другой, к взаимному уничтожению в огне войны.

Все вначале шло по плану. Сталин с Гитлером поделил Польшу, в конце ноября 1939 года начал агрессию против Финляндии, захватил без единого выстрела (но с полного согласия Гитлера) Балтийские государства. В Финляндии он очень сильно получил в нос, но тем не менее земли на Карельском перешейке были отторгнуты. Летом 1940 года была отторгнута от Румынии и присоединена к СССР Бессарабия и северная часть Буковины.

С 3 сентября 1939 года Англия и Франция находились в состоянии войны с Германией. Германия рассчитывала, опасаясь войны на два фронта, добиться всего на Западе мирным путем. И действительно, 9 апреля 1940 года была без единого выстрела оккупирована Дания, и вслед за тем германские войска высадились в Норвегии. Но здесь уже «мирного пути» не получилось.

В Норвегии началась настоящая война между Англией и Францией, с одной стороны, и Германией — с другой. Война эта была неудачная для будущих наших союзников и закончилась полным поражением и эвакуацией англо-французских войск из Нарвика.

10 мая 1940 года в Англии приходит к власти правительство Уинстона Черчилля, который ненавидит тоталитарные режимы, что коммунистический, что нацистский. И в этом смысле если Черчилль — то война, что прекрасно понимают в Берлине.

Сталин был готов к такому развитию событий. Он ждал, что теперь повторится 1914/15 год: затяжная, долгая позиционная война на Западном фронте, изматывающая силы и уносящая жизни. Но война на этот раз была молниеносной. То, что не удалось в 1914-м, удается в 1940-м. 10 мая война началась, а 14 июня 1940 года пал Париж. Еще через 8 дней Франция подписала полную капитуляцию. 1 млн 900 тыс. пленных французов — цена этой катастрофы.

Гитлер надеялся, что Англия одумается, заключит с ним мирное соглашение. Фюрер рассчитывал на старого либерала Дэвида Ллойд Джорджа — горячего сторонника мира с Германией, но не понял самого главного — психологии англичан. Англичане не терпят унижения. В условиях поражения Англия не распадается, а сплачивается. Перспектива мира с Гитлером была отвергнута.

16 июля 1940 года Гитлер подписывает директиву «Морской лев» о подготовке высадки вермахта на Британские острова. Разворачивается тяжелейшая война всей оккупированной Европы против Британской империи — величайшей страны мира. Соединенные Штаты пока нейтральны, хотя симпатизируют Англии.

31 июля в Бергхофе Гитлер, согласно записи генерала Гальдера, заявил, что «операцию на Востоке, возможно, придется начать ранее, чем мы закончим на Западе. Англия сейчас делает главную ставку на Россию: если Россия будет разбита, Англия лишится последней надежды. Чем раньше это сделать, тем лучше, желательно весной 1941 года. Наша цель — лишить Россию жизненной силы».

8 августа Гитлер дает отмашку на тотальные бомбардировки Великобритании — не военных заводов, не портов, не боевых кораблей, а мирного населения. Цель — сломить волю англичан. И тут Гитлер ошибается второй раз: английские аристократы и простолюдины почувствовали себя англичанами — они вместе обезвреживают немецкие бомбы, рука об руку работают в противовоздушной и береговой обороне. Британское командование сосредотачивает все бронетанковые силы метрополии в одном месте в центре Англии, чтобы за считанные часы их можно было перебросить к месту высадки немцев и сбросить их обратно в море.

К октябрю стало ясно, что Гитлер проиграл. Он потерял в два раза больше боевых самолетов в битве за Англию, чем сами англичане.

12 октября 1940 года фюрер отложил на неопределенный срок операцию «Морской лев» и отказался от попытки оккупации Британских островов. Вот тогда, собственно говоря, он и решает сначала покончить с Россией, а потом все силы обратить на Британскую империю.

Поражение Франции произвело на Сталина тягчайшее впечатление — он стал бояться Гитлера. Уже 6 мая 1940 года, на ужине в узком кругу, Сталин объяснял: «Воевать с Америкой мы не будем, воевать мы будем с Германией. Англия и Америка будут нашими союзниками». К концу 1940-го его уверенность в этом только окрепла. Теперь он больше всего боялся, что Британия пойдет на мир с Гитлером.

2.

22 июня 1941 года Германия нападает на СССР. Уже через несколько часов после нападения, выступая в парламенте, Черчилль говорит: «Я не беру назад ни одного слова, сказанного мною против коммунизма. Коммунизм отличается от нацизма не более чем Северный полюс отличается от Южного. Но сейчас речь идет не о коммунизме, речь идет о России».

12 июля 1941 года подписано совместное советско-британское соглашение по борьбе с Германией. В начале сентября в телеграмме Черчиллю Сталин просит как можно скорее предоставить помощь Советскому Союзу в виде ежемесячных поставок минимум 400 самолетов, 30 тысяч тонн алюминия, 500 танков малых или средних. Без этого Советский Союз потерпит поражение.

Не остаются в стороне и пока нейтральные Соединенные Штаты. 24 июня Рузвельт объявляет о снятии запретов на денежные фонды СССР в США, которые были наложены на Советский Союз во время войны с Финляндией. За несколько месяцев до этого, 11 марта 1941 года, Конгресс принимает знаменитый Акт об обеспечении обороны Соединенных Штатов — An Act to Promote the Defense of the United States, в просторечии lend lease (lend — давать взаймы, lease — сдавать в аренду).

Этот акт был весьма интересен. Поставляются материалы, необходимые как для ведения войны, так и для обеспечения гражданской жизни, то есть продукты, одежда и все, что с этим связано. Предоставленные материалы, использованные во время войны, не подлежат оплате. Оставшееся имущество, пригодное для гражданских целей, должно быть оплачено после войны из долгосрочных кредитов, беспроцентных займов США. Программа ленд-лиза была завершена 21 августа 1945 года.

В ноябре 1941 года Сталин писал Рузвельту: «Ваше решение, господин президент, предоставить Советскому Союзу беспроцентный кредит (ленд-лиз. — А.З.) в размере одного миллиарда долларов в обеспечение поставок военного снаряжения и сырья Советскому Союзу было принято советским правительством с сердечной признательностью как насущная помощь Советскому Союзу в его огромной тяжелой борьбе с общим врагом».

3.

6 декабря начинается контрнаступление под Москвой — первая успешная военная операция большого масштаба, проведенная Советским Союзом.

7 декабря Япония совершает атаку на Пёрл-Харбор. Еще через несколько дней Германия объявляет войну Соединенным Штатам. Реакция Рузвельта: «К сожалению, сейчас мы не можем немедленно начать военные действия на суше в Европе (армия Соединенных Штатов невелика, силен флот), но через два года мы начнем». Немецкая пресса смеется: да мы раньше завоюем мир, чем вы опомнитесь, но в 1943 году американские войска высаживаются в Марокко, потом на Сицилии, выводят из войны Италию, а в 1944 году высаживаются в Нормандии и разбивают немцев.

4.

1 января 1942 года была создана Антигитлеровская коалиция, в которую вошли 26 государств, большей частью это государства, оккупированные Германией. Декларацию подписали правительства в изгнании.

1942 год — самый тяжелый год для всей Антигитлеровской коалиции. 15 февраля пал Сингапур — главная военная база Британской империи на стыке Индийского и Тихого океанов. В Китае японцы теснят армию генерала Чан Кайши. 27 февраля разгромлен англо-голландский флот в Яванском море, и японцы начинают высадку на островах Индонезии.

В 1942 году после неудачного Харьковского наступления Красной армии немцы переходят в контрнаступление и занимают Северный Кавказ, выходят к Волге, занимают Ростов-на-Дону. Фронт устанавливается в степях Калмыкии и достигает Волги под Сталинградом. Никогда в истории Российской империи неприятель не проникал так далеко на восток. Попытка продолжить контрнаступление под Москвой, взять Ржев оканчивается полной неудачей. Ржевский котел уносит около миллиона русских жизней.

В конце марта 1942 года японские авианосцы эскадры адмирала Нагумо поднимают самолеты, которые уничтожают нефтяные терминалы Цейлона и Бомбея, то есть фактически тыловые резервы Великобритании. Японский флот господствует в Бенгальском заливе. Бои идут на Пактайском хребте, который отделяет английскую Бирму, полностью уже занятую японцами, от Индии. А японцы стремятся прорваться в долину Брахмапутры, поскольку их там ждут антибритански настроенные индусы. Удастся японцам осуществить прорыв — и Британия теряет Индию, а Япония выходит в среднеазиатское подбрюшье России и вместе с Германией перерезает линию снабжения России через Иран.

Бои на Пактайском хребте и в Бенгальском заливе — для русского человека что-то абсолютно экзотическое. На самом деле — это один из важнейших стратегических эпизодов войны.

9 апреля 1942 года завершается американское сопротивление японцам на Филиппинах. 9 апреля на полуострове Батаан капитулируют последние американские части. То есть огромный район Юго-Восточной Азии с колоссальными ресурсами — олово и каучук из Малайи и Индонезии — теперь в руках Японии.

В апреле 1942 года Роммель берет на себя главное командование немецко-итальянскими войсками и начинает новое наступление в Египте. Английская армия генерала Окинлека откатывается до Эль-Аламейна, почти до дельты Нила. А британский флот уходит из Александрии через Суэцкий канал в Красное море. Суэцкий канал пока еще в руках у англичан, но что будет завтра?

Британские солдаты. Эль-Аламейн, 1942 год. Фото: ASSOCIATED PRESS / FOTOLINK

Если Роммель прорвется к Порт-Саиду и установит контроль над Суэцким каналом, то, во‑первых, прекратится снабжение Великобритании через Средиземное море, во‑вторых, Турция, сохраняющая нейтралитет, вступает в войну на стороне держав Оси. Это значит, что турецкая, очень неплохая и многочисленная армия вместе с немецкими войсками ударит по советскому Закавказью.

Но и это не всё. Япония ждет окончательного поражения американцев на море, оно не за горами. Северный флот Японии оперирует в районе Алеутских островов. Если будет достигнут полный успех на юге, начнется оккупация Аляски и Япония объявит войну Советскому Союзу. Удар наносится по Дальневосточному побережью СССР. Поражение на Волге, потеря Дальнего Востока, а за ним и Сибири — эта перспектива в первой половине 1942 года становилась реальной.

«Их звездный час» — так назвал раздел воспоминаний о 1941-м — начале 1942 года Уинстон Черчилль. Ситуация была настолько благоприятной для держав Оси, что в январе 1942 года произошли переговоры Японии, Италии и Германии о послевоенном устроении мира. Россию делили по Енисею: к востоку от Енисея — Япония, к западу — Германия.

5.

В мае 1942 года Молотов посещает Вашингтон и Лондон, и в Лондоне наконец подписывает союзный договор с Англией. Но что касается Второго фронта, то англичане отказываются давать конкретные обещания — им тогда было не до Второго фронта.

Англичане и американцы терпели поражения на своих «первых» фронтах — в Египте, Индокитае, на Филиппинах и пространствах Тихого океана. На открытие новых фронтов не хватало войск, и поэтому усилия были сосредоточены на помощи Красной армии и тылу. К этому времени внутренний валовой продукт СССР упал на одну треть в сравнении с 1940 годом, 40% населения Советского Союза — 78 млн человек — оказалось на оккупированной территории, еще около 25 млн — на фронте и в плену.

За время ленд-лиза союзники, в первую очередь Соединенные Штаты и в небольшой степени Великобритания, обеспечили 53% всех потребностей СССР во взрывчатке, включая порох, 76% потребностей в меди, 106% (относительно внутреннего производства, т.е. больше, чем все производство) — в алюминии, 223% — в олове, 138% — в кобальте, 23% от внутреннего производства — в авиабензине, 62% — в автомобильных шинах, 66% — потребностей сахара, 480% — мясных консервов (было поставлено 2 млрд 77 млн банок тушенки), 107% — животных жиров, практически весь сульфаниламид и пенициллин, который спас жизни бесчисленного количества наших солдат.

Известный в будущем арабист Георгий Ильич Мирский вспоминал:

«Со второй половины 1942 года питание улучшилось, американцы стали присылать продовольствие, и в столовой теплосети на Ильинке (где он работал. — А.З.) появилась тушенка. Вот что нас спасло тогда: американская тушенка. После баланды и пшенной каши тушенка — райское блаженство, ее называли «второй фронт»… Я чувствовал, что сил у меня прибавляется с каждым днем. Хоть я и был худой, как скелет, на щеках стал появляться румянец».

Из донесения председателя Комитета госбезопасности Семичастного (докладная 1447 от 27 мая 1963 г.) Н.С. Хрущеву о высказываниях находящегося на покое маршала Жукова: «Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали. Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых бы мы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну. Получили 350 тысяч автомашин, да каких машин! У нас не было взрывчатки, пороха, не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью. А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии».

А вот сталинский нарком А.И. Микоян: «Когда к нам стали поступать американская тушенка, комбижир, яичный порошок, мука, другие продукты, какие сразу весомые дополнительные калории получили наши солдаты. И не только солдаты, кое-что перепадало и тылу. Или возьмем поставки автомобилей, ведь мы получили, насколько я помню, с учетом потерь в пути около 400 тысяч первоклассных по тому времени машин — «Студебеккеры», «Форды», легковые «Виллисы» и амфибии. Вся наша армия фактически оказалась на колесах, и каких колесах! В результате повысилась ее маневренность, заметно возросли темпы наступления. Без ленд-лиза мы бы наверняка еще год-полтора лишних провоевали».

Главных потоков ленд-лиза было три. Основной — через Аляску и Тихоокеанское побережье Советского Союза. Он считался самым безопасным. Хотя там оперировал японский флот, но все же можно было поставки осуществлять практически без больших потерь. А самолеты с Аляски на Чукотку перелетали своим ходом, и так перелетело 9 тысяч военных самолетов. Этот путь был бы перерезан, если бы японцы взяли Аляску.

Второй путь — через Иран, тоже очень интенсивная трасса. В Иране даже было построено несколько заводов по производству «Студебеккеров», которые потом своим ходом шли в Советский Союз. Американцы все делали быстро, четко. Но произойди общеарабское восстание после взятия Египта и захвата Суэцкого канала, то никакого иранского пути больше бы не было.И, наконец, северные конвои. На этом самом коротком, но и самом опасном пути погибало примерно 15% всех транспортов.

6.

Если бы в 1942 году произошло поражение Англии в Египте, поражение Соединенных Штатов на Тихом океане, то Советский Союз вышел бы из войны. Непобедимых стран не бывает. Мы висели на ниточке. Поэтому англичане и подписали с нами союзный договор в мае 1942 года. Сепаратный мир между Германией и СССР стал бы приговором для Британской империи.

Авианосец ВМС США «Лексингтон» после японской бомбежки. Битва на Коралловом море. Июнь 1942 года. Фото: ASSOCIATED PRESS / FOTOLINK

Но военное счастье изменяет державам Оси. 7—8 мая 1942 года битва в Коралловом море между англо-американо-австралийским флотом и японцами завершается вничью. Количество погибших кораблей одинаково. Но впервые японцы не выдержали. Адмирал Сигиёси Иноуэ отдал приказ об уходе эскадры из Кораллового моря. То есть впервые за весь XX век, включая Русско-японскую войну, японцы отступили на море.

Битва в Коралловом море еще не была переломной. Перелом наступил через месяц. 4 июня 1942 года около атолла Мидуэй (Северные Гавайские острова) американский адмирал Честер Нимиц наголову разбивает большой японский флот адмирала Ямамото. Погибают все японские авианосцы.

Это сражение решило исход тихоокеанской войны. Благодаря более совершенным радиолокаторам американцы смогли поднять самолеты со своих авианосцев раньше, чем японцы со своих. Палубы японских авианосцев были превращены в крошево. Суперлинкор «Ямато», самый большой боевой корабль того времени, срочно ушел в японские воды. Он погибнет от американских торпед и бомб в апреле 1945-го к югу от острова Кюсю.

Это была еще не окончательная победа, но Япония лишилась своего авианосного флота. Господство на Тихом океане перешло к Соединенным Штатам и их союзникам 4 июня 1942 года. Это первая переломная дата во Второй мировой войне.

В июле-августе начинается «Битва в пустыне». Генерал Окинлек передает командование британской армией в Египте Бернарду Лоу Монтгомери. Этот маленький, хрупкий человек оказался гением войны. Он постепенно смог сосредоточить под Эль-Аламейном огромную армию, вполне соизмеримую с армией Германии под Сталинградом: 320 тысяч солдат, 1440 танков, 1200 самолетов. Ему противостояли немецко-итальянские войска, которые в три раза уступали по численности: 80 тысяч живой силы, 540 танков, 350 самолетов.

23 октября 1942 года Монтгомери начал наступление. Сражение под Эль-Аламейном — второе великое сражение, решившее исход Второй мировой.

Удар был нанесен вдоль моря правым флангом. Немцы сражались мужественно (итальянцы побежали сразу), но они не могли противостоять превосходящим силам англичан.

13 ноября на «ливийском фронте» был деблокирован Тобрук, 20 ноября занят Бенгази.

8 ноября 1942 года американский генерал Паттон высаживается в Марокко под Касабланкой. Командующий французскими вишистскими войсками в Северной Африке адмирал Франсуа Дарлан, который начал было оказывать как союзник Гитлера сопротивление, через четыре дня капитулировал и после некоторых колебаний согласился возглавить Свободную Францию в Африке. В ответ Гитлер приказал оккупировать южную Францию.

Африканская кампания стран Оси заканчивалась катастрофой. 13 мая 1943 года все их силы в Африке капитулировали на мысе Бон в Тунисе. Сдались 150 тысяч человек.

Третье по времени, но первое по значению великое сражение в сентябре-декабре 1942 года — Сталинградская битва. Она закончилась окружением и капитуляцией армии генерала Паулюса 31 января 1943-го.

Эти три сражения решили исход войны. После чего Гитлер мог думать только об одном — как бы более выгодно подписать договор о выходе из войны, потому что больше надежд на победу у него не было.

Уже 10 июля 1943 года (битва на Курской дуге начнется 12—16 июля) полмиллиона англо-американских и французских солдат «Свободной Франции» высаживаются на Сицилии.

Сицилия и Курская дуга. Нам кажется, что они далеко друг от друга. Но, оказывается, не так далеко. 15 июля 1943 года, в самый разгар боев под Прохоровкой, Гитлер снимает с Курской дуги три лучших танковых дивизии СС и перебрасывает их в Италию. Это во многом предопределило исход битвы на Курской дуге. Потери наших войск по сравнению с немецкими были выше в 4,5 раза. И встречное танковое сражение под Прохоровкой, что бы у нас ни говорили, было фактически проиграно Красной армией. Но высадка союзников на Силиции привела к полному поражению немцев на Курской дуге. Вскоре был освобожден Харьков, а 6 ноября 1943 года — Киев.

Но еще до освобождения столицы Украины, 3 сентября 1943 года, генерал Монтгомери высаживается в Калабрии, на самом носке итальянского сапога. 8 сентября маршал Бадольо — новый главнокомандующий итальянскими вооруженными силами подписывает капитуляцию Италии.

Солдаты американской 143-й пехотной дивизии приветствуют безоговорочную капитуляцию Италии, 1943 год. Фото: East News

28 ноября — 1 декабря 1943 года проходит Тегеранская конференция, на ней впервые (это подчеркивал Молотов) Советский Союз рассматривается как равноправный участник Антигитлеровской коалиции. Победа под Сталинградом доказала силу русского оружия и к нему стали относиться серьезно. Особенно Рузвельт. Американцы наращивают помощь Советскому Союзу: в 1941 году поставки в СССР оценивались в $29,5 млн в 1942-м — в $1 млрд 363 млн, в 1943-м — в $2 млрд 965 млн и в 1944-м — в $3 млрд 429 млн. При этом увеличилась доля мирных грузов — продовольствия, медикаментов, тракторов, автомобилей…

Соединенные Штаты выставили Советскому Союзу небольшой счет по ленд-лизу — 1 млрд 300 млн долларов. СССР был готов заплатить $170 млн. В 1948 году, после Берлинского кризиса, переговоры были остановлены.

В 1972 году наконец было подписано соглашение с США о погашении долга по ленд-лизу до 2001 года. Соединенные Штаты согласились на сумму $722 млн, включая проценты по долгу. Но в 1973 году была принята поправка Джексона-Вэника, и, заплатив до этого времени всего $48 млн, СССР заявил, что больше платить не будет.

В июне 1990 года Михаил Сергеевич Горбачев подписывает новое соглашение — выплатить до 2030 года $674 млн, включая проценты. 4 декабря 1991 года между республиками бывшего СССР подписан договор о правопреемстве в выплате долга, доля России — 61,34%. Договор подписали только 8 республик. Балтийские страны и Молдова (объявившие себя оккупированными Советским Союзом), Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан (непонятно почему) объявили, что договор не подпишут и ничего платить не будут.

К 2006 году Россия полностью погасила долг по ленд-лизу.

