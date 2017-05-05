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В Киеве продали последний билет на финал «Евровидения-2017»

  • 5.05.2017, 11:08

Финал международного песенного конкурса состоится 13 мая.

На финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который состоится 13 мая, продан последний билет, сообщает телеканал «112 Украина».

Организаторы конкурса сообщили, что последние билеты в фан-зону были раскуплены за считаные часы.

При этом в продаже по-прежнему есть билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая (во время второго из них выступит белорусская группа NaviBand), а также на вечернюю и дневную репетиции финала конкурса.


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