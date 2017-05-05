Целый район Витебской области собрался выживать на улитках 4 5.05.2017, 11:17

Семь фактов о районе, где средняя зарплата намного меньше, чем по стране.

Бешенковичский район в последнее время оказывается на втором месте рейтинга самых «бедных» регионов.

В марте так называемая «средняя зарплата» в Бешенковичском районе, который находится в центре Витебской области, составила 483 рубля или 255 долларов. Хуже дела по этому показателю только в Шарковщинском.

«Салідарнасць» изучила ситуацию в регионе.

Чтобы заработать, местные жители будут собирать улиток

По официальным данным уровень регистрируемой безработицы относительно невелик, пусть и вырос за последнее время до 0,9%. Однако по косвенным признакам можно судить, что реальная безработица заметно выше.

В марте этого года в районе среди прочих были следующие вакансии: электрика с зарплатой в 250 рублей, методистов в центре культуры с зарплатой в 240, продавцов с зарплатой в 350.

Неудивительно, что в начале года в районе с воодушевлением воприняли первый тендер на приобретение виноградных улиток. За право закупать моллюска у местных жителей боролись три участника. Первый запред райисполкома Сергей Окуневич сказал телеканалу СТВ: «Это и занятость населения, и лишний заработок, и лишняя копейка».

В районе всего два относительно крупных промышленных предприятия

Городской поселок Бешенковичи промышленностью похвастаться не может. Здесь всего два основных предприятия: ООО«Белкотломаш», которое производит котельное оборудование, и «Бешенковичский коммунальник», производящий теплоэнергию.

На других мелких предприятиях задействовано максимум по несколько десятков человек. Большинство жителей района трудится в колхозах.

Бюджет района наполовину дотируется

Общая сумма доходов местного бюджета на 2017 год прогнозируется в объеме 10,1 млн рублей. А с учетом безвозмездных поступлений из республиканского и областного бюджетов доходы составят 20,2 млн рублей, писала местная газета «Зара».

Население заметно сокращается

Цифры таковы: по результатам переписи 1999 года в Бешенковичском районе проживало 23 674 человек, по переписи 2009-го – уже 18 516 человек. А на начало прошлого года – всего 15 914 человек.

По официальным данным с 2010 по 2015 гг. было закрыто 6 учреждений образования, еще 10 – реорганизовано. Видимо, речь идет в основном о школах.

На президентских «выборах» район продемонстрировал фантастическую явку

В 2015 году сильно постаралась местная вертикаль. Явка в Бешенковичском районе составила 99,2%. Якобы здесь не проголосовало всего 99 избирателей.

В районе находится одна из самых интернет-активных деревень Беларуси

Согласно свежему рейтингу мобильного оператора velcom – это деревня Стрижево. Здесь на абонента приходится 13 Гбайтов.

Открывается новое предприятие

Едва ли не единственный лучик света в районе за последние годы – открытие нового предприятия, на котором будут выпускать медпрепараты для онкобольных.

В конце прошлого года в Бешенковичах был создан НПЦ «Нативита», а в этом году должно быть запущено полноценное производство с участием словацкого, индийского, белорусского и литовского капиталов.