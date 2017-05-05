Девиантный режим Владимира Путина 2 Юрий Шулипа

5.05.2017, 11:24

Путин и члены его ОПГ развращены наличием огромной неограниченной персоналистской власти.

В последнее время со стороны различных экспертов не прекращаются попытки дать определение путинскому режиму. К сожалению, пока еще никто из экспертов толком не дал наиболее подходящее определение путинскому режиму.

Существует мнение о том, что путинский режим, является гибридным режимом. Однако, это не так. Конечно, путинский режим обладает определенными признаками гибридности, которые он использует для собственного обогащения и выживания, ведения открытых и скрытых войн против других стран (ибо у девиантов отсутствует брезгливость!), но суть и принципы этого режима совершенно иные. И именно от постановки вопроса зависит правильность определения путинского режима и последующее к нему отношение.

Неоднократно отмечалось, что классический политический анализ не работает с Россией.

В России отсутствует юридическая и политическая логика институтов, да и сами институты как таковые отсутствуют.

Поэтому путинский режим невозможно изучать с позиции классической политологии, или юриспруденции.

В классических демократических системах такое явление как путинский режим просуществовало бы совсем недолго. Если бы в России существовал настоящий парламент и суд, адекватно в соответствии с законом работала прокуратура, была бы парламентская оппозиция, существовали независимые СМИ и институты гражданского общества, то Путину еще в начале 2000 года был бы объявлен импичмент по основаниям незаконного замещения высшей государственной должности, сопряженного с узурпацией власти.

Отсюда вытекает следующий вывод. Если одно преступление осталось без наказания, то от него стали происходить другие преступления, - как снежный ком, с каждым разом более тяжкие по своим последствиям.

Поскольку Путин и представители его ОПГ-режима до сих пор не нейтрализованы за все свои преступления, не осуждены приговорами судов, практически невозможно прогнозировать их действия и исследовать путинский режим с помощью классического юридического анализа. Ведь своими систематическими тягчайшими преступлениями Путин и его ОПГ можно сказать пробили дно в системах международного и российского права. Все они давно действуют за пределами права, многих условностей, в том числе имеющих место в преступном мире.

Они действуют вне рамок чести, морали, нравственности и апеллируют лишь к сиюминутным выгодам, направленным на самообогащение и самосохранение.

Отсюда дать точное определение путинскому режиму можно с помощью специальных юридических наук, таких например как криминология, юридическая психология и девиантология, предметом которых являются исследования преступлений, психологических особенностей деятельности человека при осуществлении государственно-властных полномочий и его девиантного (отклоняющегося!) поведения. Именно эти науки во взаимосвязи помогут нам проникнуть в замыслы Путина и его коллективной ОПГ, понять и с наиболее вероятной точностью спрогнозировать не только их действия, но и в дальнейшем вредные последствия от этих действий.

Признаки девиантности путинского режима состоят в следующем.

Путин и члены его ОПГ развращены наличием огромной неограниченной персоналистской власти, состояниями в миллионы долларов и десятилетиями длящейся безнаказанности от собственных тяжких и особо тягчайших преступлений. Из курса девиантологии известно, что преступление оставшееся без наказания, порождает совершение новых преступлений, причем как показывает практика - более тяжких и цинничных.

Девиантное (отклоняющееся!) поведение не искоренимо и искореняется лишь путем принудительной изоляции девианта от общества. У Путина и его банды на почве безнаказанности давно как говорится, поехала крыша. Путин развращен властью и безнаказанностью.

Путинский режим является персоналистическим, девиантным режимом. Или, отклоняющимся режимом. В отличие от гибридного режима, девиантгный – это режим совершенно иного свойства.

Специальные методы криминологических и девиантологических исследований позволяют выделить ряд основных признаков путинского режима.

Природа девиантности путинского режима проявляется в том, что путинский режим отклоняется в первую очередь от исполнения конституции и законов России, а также общепризнанных принципов и норм международного права, - все эти принципы и нормы постоянно попирают и систематически злостно нарушают его представители.

Для путинского режима не существует права. Путинский режим использует право лишь для решения собственных интересов по обогащению и выживаемости своего режима, сохранения управляемости внутри России и решения различных военных, диверсионных, шпионских преступных задач за пределами РФ.

Фактически, путинский режим использует право для прикрытия своих преступных интересов. Чтобы показать доверчивым простакам, что формально его представители действуют верно, а по существу как обычно происходит откровенное издевательство над здравым смыслом и логикой.

Путин и его ОПГ при помощи нелегитимного, искусственно отобранного коллектива российской госдурки наштамповали пакеты различных античеловеческих и антиконституционных законов, а механизм их правоприменения сделал Россию территорией, невозможной для нормальной жизни.

Права человека в России при путинском режиме, являются иллюзорными, т. е., на бумаге в конституции и в законах они четко прописаны, но в реальности их реализация не обеспечивается представителями режима, и напротив, происходит их постоянное попирание.

Каждый человек в России находится при путинском режиме в состоянии правовой неопределенности. Это состояние тотального бесправия, при котором каждый гражданин вне зависимости от политических взглядов и социального статуса, будь то оппозиционер, или высокопоставленный представитель путинского режима может в любое время по сфабрикованному делу лишиться автомобиля, недвижимости, свободы, а впоследствии даже и жизни.

Это состояние, когда граждане постоянно находятся под угрозой полнейшего произвола и одновременно они лишены возможности защиты и восстановления своих нарушенных гражданских прав чиновниками и бандитами.

Стоит отметить, что в девиантных режимах существует традиция периодически "поедать" "своих". В этом смысле девианты ничем не брезгуют.

Тотальное бесправие, как основа девиантности путинского режима, порождает различные страшные и уродливые социальные девиации, такие например как тотальная высокая коррупция государственного аппарата, иллюзорность прав человека, фашизм, террор, терроризм, деморализация моральных и нравственных ценностей, развязывание и ведение агрессивных войн, подмена понятий, фальшивое оправдание особо тягчайших преступлений псевдопатриотизмом (а в реале фашизацией общества!) и незаконными (преступными!) интересами правящей кучки "людей".

Почти, на мой взгляд, точное определение представителям путинского режима в своих решениях дали судьи Европейского суда по правам человека - "преступники, действующие в официальном качестве должностных лиц". По уровню латентной (скрытой!) коррупции, путинская Россия занимает фактически 1-е место во всем мире.

Во всех органах государственной власти и местного самоуправления под прикрытием официальных должностей, действуют организованные преступные сообщества.

За 17 лет путинского режима, Россия превратилась в террористическое девиантное токсичное, пораженное коррупцией и произволом государственное образование.

Причем, Россия коррумпирована и насыщена различными девиантными чиновниками и полицаями до такой степени, что уже необходимо ставить вопрос о демонтаже России и переформатировании построссийского пространства под внешним управлением.

Также эти российские преступники под прикрытием юридических процедур, легализуя таким образом взятие в плен, пленили после оккупации Крыма и Донбасса сотни украинских патриотов.

Можно также дать еще одно определение путинскому режиму, - извращенный режим. То есть режим, представители которого ради собственного политического выживания систематически, постоянно извращают события, факты и обстоятельства, либо намеренно смешивают ложь с правдой, при помощи пропаганды обесценивают моральные и нравственные общечеловеческие ценности и пр.

Также подходит путинскому режиму такое определение, как преступный режим тотальной лжи.

Путинский режим аморальный и деидеологизированный. Многие эксперты считают, что основная идеология путинского режима, это постоянная война, псевдопатриотизм, имперскость и великодержавие.

Однако, это не совсем так. Сам по себе путинский режим не имеет какой-либо легальной идеологии. Для путинского гибридного режима всякая идеология вторична, является фактором удержания власти и обеспечения выполнения своих преступных задач. Путинский режим сам старается через свою коллективную пропаганду навязать идеологию исходя из настроений большинства россиян и факторов, которые объективно угрожают его существованию.

Если внимательно присмотреться к деятельности путинского режима, то в нем можно обнаружить наличие нескольких отрицательных (черных!) преступных идеологий, которые по своим характеристикам и принципам относятся не только к Путину и представителям его ОПГ, но и через их деятельность проецируются на остальных россиян.

Таковыми идеологиями являются, - жажда наживы, самосохранение в воровской криминальной путинской системе и приспособляемость к ней, борьба с различными врагами (внутренними и внешними) и тотальная ложь для самоуспокоения. Не случайно на России регулярно показывают фильмы про ментов, спецслужбистов, бандитов и войны.

Проекция войны и различных пороков, это постоянная информационная величина путинского режима, меняющаяся лишь для обновления телевизионной картинки. Например, вчера отжали Крым, сегодня громим Донбасс, завтра бомбим Сирию, и вновь все то же самое по тому же кругу. Надоело это смотреть? Тогда мы пошли в страны Балтии.

В ситуации с путинским режимом срабатывает важный принцип - зло не может породить добро.

Девиантный режим не может сам себя реформировать.

Важно понять, что девиантные режимы, каковым является путинский режим, не могут улучшаться. Эти режимы, как говорится, не имеют обратки и постоянно становятся хуже для всех. Это режимы, заточенные на саморазрушение. Это деструктивные режимы не только в своих странах, а также для окружающих стран и всего цивилизованного мира. Разница между такими режимами лишь в сроках наступления ухудшения. Девиантные режимы, это самоеды.

Путинский режим, это еще и режим стационарного террориста, который своими искандерами и войнами откровенно терроризирует весь цивилизованный мир, а также поддерживает международный терроризм через маргинальные восточные структуры типа ИГИЛ.

Можно ли ответить на вопрос. Есть ли пределы агрессии Путина по отношению к Украине, Сирии и другим странам, а главное к гражданам России? Методы девиантологических исследований позволяют нам утвердительно ответить на данный вопрос. Пределы агрессии Путина не существуют.

Если бы весной 2014 года события развернулись по путинскому сценарию, Украина полностью сдалась бы Путину, национально-освободительная борьба против российской оккупации была б подавлена воображаемым Путиным ватным 146% населением Украины и российским оккупантами, то уже как минимум два года шла путинская война на Балканах, а возможно и в восточных странах НАТО.

Дай Путину и его ОПГ волю, и эти девиантные подонки уничтожат все человечество. При этом, издевательски, по-идиотски, словно пойманные с поличным гопники, они будут кричать, что их хочет уничтожить все человечество.

Действительно, для преступного поведения Путина и его коллективного ОПГ свойственна проекция. Чем сильнее Путин члены и его ОПГ испытывают страхи от потери власти, тем больше с их стороны начинается людоедства, они начинают усиливать различный произвол в отношении своих же сограждан.

Производной девиантного путинского режима, является российская агрессия, - сложное явление, которое сопряжено с психическими процессами Путина и членов его ОПГ.

Кроме того, с постепенной милитаризацией путинского режима, усиления военной агрессии, усиливается внешняя и внутрироссийская правовая нестабильность, пакетами штампуются различные запретительно-карательные, античеловеческие, антиконституционные законы и права человека в России становятся все более иллюзорными.

Нелинейность российской агрессии вписывается в наличие возможностей Путина на ее реализацию, которые возникают в результате преступного бездействия таких организаций как ООН, ЕС и т. п.

Помимо войн, девиации путинского режима трансформируются в различные шпионажи, создание и поддержку систем управляемого криминала, управляемого терроризма, управляемой демократии и пр.

Это режим откровенных политических и психических маргиналов, шантажистов и лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами.

16 января 2017г., российский министр иностранных дел Сергей Лавров официально встретился в Москве с палестинскими террористами из "Хамаса", "Палестинского исламского джихада", "Народного фронта освобождения Палестины" и "Палестинского фронта народной борьбы". Эти организации признаны террористическими в Евросоюзе и США (но почему-то не признаны в России).

Данные организации организуют и одобряют террористические акты, готовят и засылают террористов. На руках их боевиков кровь, в том числе, российских граждан, живущих в Израиле - жертв от их терактов. На этой же встрече г-н Лавров с озабоченным лицом вновь рассказывал, как Россия изо всех сил борется с международным терроризмом.

А на деле, Россия использует эти маргинальные террористические организации для борьбы с демократическими странами, такими как Израиль, США и страны ЕС. Все это гнуснейшее путинское преступное лицемерие.

03 мая 2017 года директор ФБР Джеймс Коми в рамках расследования российских преступлений по вмешательству в выборы в США, пришел к обоснованному выводу о том, что Россия представляет наибольшую угрозу национальной безопасности США среди всех стран на Земле, учитывая ее намерения и возможности. Это весьма значимое заявление, которое безусловно повлияет на усиление изоляции путинского режима и повлечет ускорение его гибели, но какой ценой!!! Наивный коллективный запад слишком долго играл по навязанным правилам кремлевского ядерного террориста-маньяка.

Во время президентства политически слабого Барака Обамы, Путин и его ОПГ успешно торговали страхом и нестабильностью в Украине и в Сирии, к примеру, они вынудили Украину подписать со своими оккупационными марионетками юридически ничтожные минские соглашения. Путин и его банда добились временного эффекта влияния на международные политические процессы за счет убийств более 10.000 украинцев и десятков тысяч сирийцев.

Таким образом, преступная путинская Россия является главной угрозой международной безопасности во всем мире. Существование путинского режима, представляет реальную угрозу безопасности для жителей всей планеты Земля.

Россия не собирается выходить из таких международных институтов как ПАСЕ, Европейский суд по правам человека, ООН, ВТО и пр., организации, а также не желает ужесточать режим въезда и выезда из страны (опускать железный занавес).

Поскольку девиантный путинский режим держится на торговле с западом.

По сути, торговля России с западом, это ответ на вопрос о том, почему путинский режим еще до сих пор держится. Это именно то, что удерживает путинский режим от его физической гибели. Если путинский режим выйдет из вышеуказанных международных институтов, то это может повлечь разрывы экономических отношений с цивилизованными странами. В этом и заключается слабость путинского режима.

Поэтому в завершении хочется обратиться к бизнесменам, торгующим с путинской террористической Россией.

Перестаньте торговать с террористами и убийцами! Вкладывая финансовые средства в российскую (а по сути, в путинскую) экономику, вы априори финансируете международную нестабильность, военную агрессию, вражескую разрушительную агентуру, разрушающую сознание пропаганду и международный терроризм. Каждый доллар, вложенный в российскую экономику, это пуля в украинского военного. Эта сиюминутная выгода потом обернется пулями в военных НАТО. Эта сиюминутная выгода

Финансировать путинскую террористическую Россию, означает поддержку приближения своей физической гибели. Остановитесь! Прекратите покупать российские углероды, - нефть, газ и различные полезные ископаемые.

Нечеловеческий преступный террористический путинский режим должен погибнуть, и он фактически и так обречен на гибель. Гибель девиантного путинского режима заключается в полном экономическом игнорировании его со стороны цивилизованных стран. Именно по этой причине, путинский режим пока еще не спешит покидать международные институты, а его представители бьются за отмену санкций.

И чем быстрей погибнет путинский режим, тем будет лучше и безопаснее для каждого из нас.

Юрий Шулипа, obozrevatel.com