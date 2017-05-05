«Защищаться от них только силой, другого ничего не вижу»
- 5.05.2017, 11:42
Жители Мозыря поддержали мужчину, который ранил милиционеров в штатском.
До сих пор жители мозырьского частного сектора не могут оправиться от шока. Ночью на понедельник на один из участков на этой всегда спокойной улице ворвались трое неизвестных. Только через 2 дня Гомельский УВД сообщил, что это было не нападение, а запланированный захват опасного рецидивиста Андрея Ребешко, сообщает «Белсат».
«На одной из улиц трое милиционеров подобрались к подозреваемому на максимально близкое расстояние для того, чтобы захватить его врасплох и исключить любую возможность сбежать», — отрапортовал УВД Гомельского облисполкома.
Ничто не указывало на то, что нападавшие — это правоохранители.
«Никто не назывался, никаких документов не показывал. Было уже только после всего, когда пришла дежурная часть, когда пришел уже сосед и спросил, кто это? Сосед попросил предъявить документы, тогда показали документ», — вспоминает Елена Страха, жена задержанного.
Сначала милицейская пресс-служба сообщала, что захват происходил на улице, потом призналась, что на крыльце частного дома. Пробужденный в 4 ночи настойчивым стуком, Андрей вышел из дома, где между ним и неизвестными завязалась драка.
«Когда сотрудники милиции в гражданской одежде, не представляются и залезли в дом — они уже не сотрудники милиции, они бандиты», — объясняет правовую сторону дела правозащитник Леонид Судаленко.
Реакция Андрея, который решил защищать семью, применяя нож против неопознанных людей, понятна и другим жителям Мозыря.
Мы спросили у местных, что бы они делали на месте мужчины
«Бился бы, защищался бы».
«Отбивался бы, я мастер спорта по многоборью».
«У меня всегда наготове есть топор или что-то еще. Я уже это дело знаю, раз было такое».
«Нож бы я не применил, это уголовное дело. Только руками».
«С топором бы или с ножом бы убивала и все».
«Сила, другого ничего не вижу».
— высказываются местные жители.
Непрофессиональность ОМОНовцев
«Если бы у них были щиты, бронежилеты, то ранений не было бы тогда в жизненноважные органы, проблемы тогды бы снялись. Значит, получается, что подход не такой качественный, не были подготовлены бойцы к задержания этого гражданина, не отработали они правильные пути, подхода, задержания», — считает Олег Волчек, бывший следователь прокуратуры.
Позже пролилась кровь хозяина дома — Андрея
«Когда приехала дежурная часть или кто они там, я не знаю, когда он там лежал, их было человек 5 или сколько. Меня начали выгонять: «Уходи! Уходи отсюда!». Я начала ссориться. Они меня прогнали в дом, но я осталась у калитки. Он лежал на земле весь в крови. Его стояли еще 5 человек избивали, ногами толкали. И он постоянно задавал вопрос: «Скажите, за что? Не понимаю за что?», — делится воспоминаниями Елена Страха.
Милиционеры до сих пор не сказали, в чем подозревают Андрея..
«Работники милиции лгут даже по административным делам, лжесвидетельствуют и все это проходит. Тем более по уголовному делу, если человек при оружии, его будут судить — ничего не сможет доказать», — напоминает Судаленко.
А пока нет доказательств и слов милиционеров, что Ребешко вообще был в розыске и что только так брутально его можно было задержать.