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«Защищаться от них только силой, другого ничего не вижу»

  • 5.05.2017, 11:42

Жители Мозыря поддержали мужчину, который ранил милиционеров в штатском.

До сих пор жители мозырьского частного сектора не могут оправиться от шока. Ночью на понедельник на один из участков на этой всегда спокойной улице ворвались трое неизвестных. Только через 2 дня Гомельский УВД сообщил, что это было не нападение, а запланированный захват опасного рецидивиста Андрея Ребешко, сообщает «Белсат».

«На одной из улиц трое милиционеров подобрались к подозреваемому на максимально близкое расстояние для того, чтобы захватить его врасплох и исключить любую возможность сбежать», — отрапортовал УВД Гомельского облисполкома.

Ничто не указывало на то, что нападавшие — это правоохранители.

«Никто не назывался, никаких документов не показывал. Было уже только после всего, когда пришла дежурная часть, когда пришел уже сосед и спросил, кто это? Сосед попросил предъявить документы, тогда показали документ», — вспоминает Елена Страха, жена задержанного.

Сначала милицейская пресс-служба сообщала, что захват происходил на улице, потом призналась, что на крыльце частного дома. Пробужденный в 4 ночи настойчивым стуком, Андрей вышел из дома, где между ним и неизвестными завязалась драка.

«Когда сотрудники милиции в гражданской одежде, не представляются и залезли в дом — они уже не сотрудники милиции, они бандиты», — объясняет правовую сторону дела правозащитник Леонид Судаленко.

Реакция Андрея, который решил защищать семью, применяя нож против неопознанных людей, понятна и другим жителям Мозыря.

Мы спросили у местных, что бы они делали на месте мужчины

«Бился бы, защищался бы».

«Отбивался бы, я мастер спорта по многоборью».

«У меня всегда наготове есть топор или что-то еще. Я уже это дело знаю, раз было такое».

«Нож бы я не применил, это уголовное дело. Только руками».

«С топором бы или с ножом бы убивала и все».

«Сила, другого ничего не вижу».

— высказываются местные жители.

Непрофессиональность ОМОНовцев

«Если бы у них были щиты, бронежилеты, то ранений не было бы тогда в жизненноважные органы, проблемы тогды бы снялись. Значит, получается, что подход не такой качественный, не были подготовлены бойцы к задержания этого гражданина, не отработали они правильные пути, подхода, задержания», — считает Олег Волчек, бывший следователь прокуратуры.

Позже пролилась кровь хозяина дома — Андрея

«Когда приехала дежурная часть или кто они там, я не знаю, когда он там лежал, их было человек 5 или сколько. Меня начали выгонять: «Уходи! Уходи отсюда!». Я начала ссориться. Они меня прогнали в дом, но я осталась у калитки. Он лежал на земле весь в крови. Его стояли еще 5 человек избивали, ногами толкали. И он постоянно задавал вопрос: «Скажите, за что? Не понимаю за что?», — делится воспоминаниями Елена Страха.

Милиционеры до сих пор не сказали, в чем подозревают Андрея..

«Работники милиции лгут даже по административным делам, лжесвидетельствуют и все это проходит. Тем более по уголовному делу, если человек при оружии, его будут судить — ничего не сможет доказать», — напоминает Судаленко.

А пока нет доказательств и слов милиционеров, что Ребешко вообще был в розыске и что только так брутально его можно было задержать.


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