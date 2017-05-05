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Стрельба в аэропорту «Минск-1»: что это было?

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  • 5.05.2017, 12:04
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На взлетной полосе гремели автоматные очереди, а в воздухе кружились военные вертолеты.

О том, что на территории аэропорта «Минск-1» происходит что-то странное, kp.by сообщили сразу несколько человек:

- Я живу в частном секторе недалеко от аэропорта «Минск-1», - рассказал очевидец Дмитрий Шкловский. – В четверг, 4 мая, примерно в 16 часов со стороны больницы скорой помощи на взлетную полосу аэропорта прилетели несколько военных вертолетов. И началось: стрельба, парашютисты, подъем и перенос вертолетом каких-то грузов…

Вертолеты похожи на Ми-8, в военной раскраске – камуфляжные цвета, голубые снизу. Я рассмотрел, что на подвесах никакого вооружения закреплено не было. Скорее всего, это были учения. Буквально через полчаса, вертолеты улетели в сторону Курасовщины, и все затихло. Снять на телефон получилось только маленький кусочек, буквально на пару секунд.

Как известно, сам аэропорт «Минск-1» уже не действует. Взлетно-посадочную полосу использует «Минский завод гражданской авиации №407», который расположен на этой территории. Секретарь приемной этого предприятия о происходящем ничего рассказать не смогла, сославшись на то, что рабочий день уже завершен.

Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу Министерства обороны Беларуси. Вопросу удивились – на эту дату никаких подобных учений запланировано не было. В военном ведомстве пообещали разобраться и дать ответ.

Отметим, что больница скорой помощи и район Курасовщина расположены к югу от аэропорта «Минск-1». Именно в той стороне, а пяти километрах о МКАДа расположен военный аэродром «Мачулищи». Помимо прочего, именно там базируются 12 новейших вертолетов Ми-8 МТВ-5, которые Беларусь недавно приобрела в России. Последняя партия прилетела в Мачулищи меньше месяца назад.

Через некоторое время пришла разгадка:

- Это была репетиция церемонии открытия военной выставки, - сообщил начальник пресс-службы Минобороны Беларуси Сергей Качур.

Действительно, с 20 по 22 мая в Минске сразу на двух площадках пройдет военная выставка MILEX-2017. По традиции, на церемонии открытия показывают шоу. Так, в прошлый раз, в 2014 году, спецназовцы обезвредили «террористов» прямо в здании велотрека «Минск-Арены».

В этот раз церемония открытия начнется 20 мая в 10 утра как раз на территории аэропорта «Минск-1». Правда, простым смертным посмотреть на нее получится только из-за забора – пускать во внутрь будут только по VIP-пропускам. Свободный вход для посетителей начнется с 13 часов.


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