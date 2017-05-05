Экономист: Лукашенко может остаться без валюты из-за китайских проектов 14 5.05.2017, 11:58

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На сегодняшний день говорить о доходах от сотрудничества с Китаем вообще не приходится.

До сих пор Лукашенко можно было увидеть преимущественно в кругу российских журналистов. Сегодня глава Беларуси первый раз встретился с большой группой представителей китайских СМИ. Лукашенко говорил о мировых вызовах, сильных и надежных отношениях, а также о том, что более близкой Китаю страны, чем Беларусь, в Европе не найдешь.

Действительно ли белорусы считают себя и китайцев братскими народами, вопрос сомнительный. Опрошенные «Белсатом» эксперты задаются вопросами политического смысла самой встречи, а также слов Лукашенко.

Экономические проекты

Большие надежды руководство Беларуси вдоль связывает с китайско-белорусском индустриальная парком, создают около Минска. Вчера Лукашенко выразил надежду, что проект принесет Беларуси $ 50 млрд. От экспорта продукции с этой площадки.

«Цифра $ 50 млрд. Звучит нереалистично прежде всем потому, что в «Большом Камне» практически нет инвесторов. На сегодняшний день там строится только склад и небольшой заводик для производства суперконденсаторов», - рассказывает экономический обозреватель Станислав Ивашкевич.

Ранее государственные источники рапортовали, что Китай вошел в тройку главных экономических партнеров Беларуси. По официальным данным, товарооборот между странами превысил порог $3 млрд. Еще три года назад.

Альтернативный взгляд на статистику

Белорусский экспорт в Китай составляет приблизительно $800 млн. Зато китайский импорт насчитывает почти $ 2.5 млрд. Такое положение способствует оттоку валюты из Беларуси.

«На сегодняшний день говорить о доходах от сотрудничества с Китаем вообще не приходится. Для того чтобы были доходы с проектов, финансируемых за счет кредитов, нужно сначала вернуть эти кредиты, а после подсчитывать доходы. На сегодня нельзя утверждать, что эти доходы по результату будут получены», - подсчитывает аналитик Вадим Иосуб.