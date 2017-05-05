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Путину уже давно ничего не рассказывают

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  • Виталий Портников
  • 5.05.2017, 12:16
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Виталий Портников

Правитель РФ уверен, что его страны нигде нет.

Один из братьев Форсайтов, героев знаменитой саги Джона Голсуорси, жаловался на то, что он никуда не вмешивается и ему ничего не рассказывают. Российский президент Владимир Путин, заявивший, что его страна не вмешивается в дела других государств, напомнил мне этого британского джентльмена. Похоже, Владимиру Путину давно уже ничего не рассказывают.

Если бы рассказывали, он никогда в жизни не позволил бы себе подобного высказывания. Он точно знал бы, что его страна грубо вмешалась во внутренние дела Молдовы, отторгла у нее часть территории, раздала там свои паспорта и до сих пор мешает восстановлению территориальной целостности страны. Он точно знал бы, что его страна грубо вмешалась в грузинский конфликт, отторгла у Грузии часть территории и признала независимость оккупированных земель. Он точно знал бы, что его страна совершила нападение на Украину, аннексировала часть ее территории – Крым, а на другой части установила режим террора и диверсий. Он точно знал бы, что его страна вмешалась в гражданский конфликт в Сирии, участвовала в уничтожении мирного населения и сохранения у власти человеконенавистнического режима.

Список российских вмешательств продолжителен и отвратителен. На протяжении последних 26 лет – и при Ельцине, и при Путине, и при Медведеве – Россия последовательно поддерживает диктаторские режимы, которые занимаются уничтожением собственных сограждан и подавлением гражданских свобод. Так было со Слободаном Милошевичем в Сербии. Так было с Саддамом Хусейном в Ираке. Так было с Виктором Януковичем в Украине. Так происходит с режимом Ким Чен Ына в Северной Корее. С Башаром Асадом в Сирии. С иранскими аятоллами. Ради помощи своим союзникам Россия превратила в самое настоящее посмешище Совет Безопасности ООН, который из регулятора законности в мире стал беззубой говорильней. Если все это – не вмешательство, то что такое тогда вмешательство?

Конечно, поклонники Владимира Путина возразят мне, что вмешивается не он один. Что Соединенные Штаты вмешивались и в бывшей Югославии, и в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии, и в Ливии. Но разница в том, что Соединенные Штаты этого не отрицают. Ни один из американских президентов не будет говорить, что его страна никуда не вмешивается. В стране годами идут дискуссии о масштабах этого вмешательства, о его уместности и процедуре.

А Владимир Путин уверен, что его страны нигде нет. Ему никогда ни о чем не рассказывают.

Виталий Портников ru.krymr.com


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