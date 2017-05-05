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Cегодня родился известный композитор Станислав Монюшко

  • 5.05.2017, 12:25
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Композитора считают создателем белорусской национальной классической оперы.

Станислав Монюшко (5 мая 1819 - 4 июня 1872) - известный белорусский композитор, дирижер и педагог, один из создателей национальной оперы. Родился в дворянской семье, начальное образование получил дома, музыкальную - в Минской музыкальной школе. С 1840 по 1858 гг. работал органистом и дирижером в Вильнюсе, а с 1858 и до конца жизни - дирижером Оперного театра в Варшаве. Отличился созданием первых музыкальных водевилей, комедий и опер на произведения Винцента Дунина-Марцинкевича.


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