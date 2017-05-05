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Белорусам придется платить таможне за макбук или айфон, купленный для личного пользования

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  • 5.05.2017, 12:33
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Фото: shutterstock

В ЕАЭС в три раза снижают стоимость свободных от пошлины товаров – с 1500 до 500 евро.

Максимальная стоимость товаров, ввозимых без пошлины физическими лицами наземным транспортом для личного пользования снизится в три раза — с евро 1500 до евро 500.

Это будет происходить постепенно — вплоть до 2021 года, говорится в документах ЕАЭС, сообщает РБК.

Максимальная стоимость товаров, которые можно будет ввозить на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования снизится с €1500 до €500. Об этом говорится в проекте документа Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Предполагается, что снижение будет происходить постепенно — в 2017 и 2018 годах она останется прежней, в 2019 году — составит €1 тыс., в 2020 — €750 и €500 — начиная с 2021 года.

Кроме того, согласно документу, будет снижен максимальный вес товаров, которые можно ввозить без пошлин. Он изменится с нынешних 50 кг до 25 кг в 2021 году. Все эти изменения коснутся только тех граждан, которые будут въезжать на территорию стран ЕАЭС на наземном транспорте — на автомобилях, автобусах, железнодорожных поездах и морских судах. Кроме того, речь идет исключительно о товарах для личного пользования.

Для тех товаров, которые будут перевозиться в личных целях на самолетах, максимальные вес и стоимость останутся прежними — 50 кг и €10 тыс. соответственно.


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