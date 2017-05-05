Власти не оставляют в покое журналиста, которого перепутали с Меркель

Власти не оставляют в покое журналиста, которого перепутали с Меркель2
- 5.05.2017, 12:41
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Гомельский журналист оштрафован за стрим с освобождения блогера Максима Филипповича.
31 марта Евгений Меркис вел стрим предполагаемого освобождения из изолятора временного содержания гомельского блогера Максима Филипповича, сообщает «Радыё Свабода».
Меркис объяснил, что вел онлайн-трансляцию в социальной сети.
«Суду должно быть известно, что в XXI веке это может делать каждый, кто имеет желание и смартфон. А кто и как использует материалы из «Фейсбука» или «Одноклассников», - это уже другое дело», - заявил журналист.
Судья Елена Шайна оштрафовала Евгения Меркиса на 40 базовых величин (920 рублей).
Напомним, что недавно гомельские милиционеры перепутали фамилию журналиста и обыскали... Меркель. В протоколе милиционеры написали: «Перед началом личного обыска Меркель Евгению ... Меркель Евгений Александрович объяснил ...».