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Полтора Димона

  • Антон Орехъ, «Ежедневный журнал»
  • 5.05.2017, 12:56
Антон Орехъ

Тому, кто изобрел математику, надо памятник поставить.

Очень наглядная наука. В ходе битвы за/против реновации периодически выплывают чудесные цифры.

Из бюджета города на программу реновации Собянин обещает выделить для начала 96,5 миллиарда рублей. И я понимаю, что это мало! На такую программу, с переселением миллиона человек, меньше ста миллиардов для разгона? Там и украсть-то будет негде – если, конечно, людей просто не выкидывать на улицу.

Но все относительно. Вспомните, во сколько оценили вложения в «Димоново царство». 70 миллиардов. 70 миллиардов на одного — и меньше ста миллиардов на миллион! Всех этих бедолаг оценили в Полтора Димона!

Нет, я понимаю, что 96,5 миллиарда – это только начало. Но ведь и Димон на месте стоять не будет и тоже потребует «реноваций». Кто сказал, что виноградники в Тоскане, Миловка и Псехако – это конец программы, что у него планы менее грандиозные, чем у столичного мэра?

Антон Орехъ, «Ежедневный журнал»


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