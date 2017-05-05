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Станет ли опальный белорусский миллионер «витаминным королем»?

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  • 5.05.2017, 13:07
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Виталий Арбузов

Задержание одного из крупнейших белорусских бизнесменов Виталия Арбузова не повлияло на деятельность его заокеанского актива.

В начале мая FVC, созданная Виталием Арбузовым пять лет назад, инвестировала в очередной стартап.

Как сообщает «Завтра твоей страна», на этот раз объектом интереса венчурного фонда стал американский стартап Multiply Labs.

Его создали в 2016 году в Сан-Франциско ученые Массачусетского технологического института и Миланского университета, чтобы разрабатывать и выпускать комплексы витаминов, которые можно подстроить под нужды диеты и образ жизни конкретного человека. Потребитель может сам выбирать, какие добавки хочет видеть в ежедневной дозе и когда именно каждый из компонентов начнет действовать на его организм. При производстве используется 3D-печать, которая позволяет создавать персонифицированные капсулы по требованиям покупателей. Возможные ингредиенты капсул включают Омегу-3, кофеин, аминокислоты, минералы, витамины (в том числе, B6, B12, D3) и многие другие добавки.

Multiply Lab планировал начать доставку персональных капсул весной 2017 года. Как говорится в сообщении, Multiply Lab привлекла 2,7 млн долларов, которые были собраны пулом венчурных фондов в составе CRCM, Graph Ventures и FVC, для продолжения строительства производственной базы, где будут аккумулироваться и реализовываться заказы клиентов.

По данным аналитического ресурса crunchbase.com, инвестиции FVC в этот стартап стали 94-м вложением с начала деятельности фонда. Всего за этот период были профинансированы 75 перспективных проектов в США, Японии, странах Юго-Восточной и Южной Азии на общую сумму 510 млн долларов.

Виталий Арбузов стоял у истоков зарегистрированного летом 2011 года в американском Сан-Хосе венчурного фонда FVC. На официальном сайте компании бизнесмен значится в качестве одного из трех генеральный партнеров фонда. В презентации Виталия Арбузова отмечено, что «он руководил более чем 30 слияниями и поглощениями и принимал участие в многочисленных трансграничных сделках». Офисы FVCрасполагаются в Японии, Южной Корее, Индонезии, ОАЭ, Бангладеш, на Тайване и в Беларуси.

С 12 апреля этого года самый успешный венчурный инвестор Беларуси Виталий Арбузов находится под стражей. Финансовая милиция подозревает основателя многопрофильного холдинга FenoxGlobalGroup«в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета налога на добавленную стоимость».

По распространенной Комитетом госконтроля информации, подконтрольные Виталию Арбузову белорусские предприятия завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. Реализовывая в Беларуси, России, Украине продукцию за наличный расчет, они, к тому же, оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС. Приобретенные товары реализовывались в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси: МАЗа, МЗКТ, «Пеленга», а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.

Ущерб, нанесенный бизнесменом государству, оценивается в 120 млн рублей.


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