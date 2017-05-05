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В России обнаружили белорусские ампулы со стеклом внутри

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  • 5.05.2017, 13:26
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Лекарства произвели РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Росздравнадзор отзывает недоброкачественные растворы для инъекций из Мордовии, Вологодской области и Калининграда.

В эти регионы поставлены бракованные препараты белорусского производства. Лекарства произвели белорусские заводы — РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», сообщает belaruspartisan.org со ссылкой на российские СМИ.

Речь идет об антибиотике «гентамицин» для внутримышечных и внутривенных инъекций, «пентоксифиллине» и «кофеине бензоата натрия» для подкожного введения

В них обнаружены мелкие частицы стекла и посторонние примеси. Сейчас специалисты изымают подозрительные партии лекарств и уничтожают.

Представители Борисовского завода говорят: такие случаи единичны, а на предприятии действует строжайший контроль качества.

— Эти ошибки существуют, но у нас только 0,1% забракованных от всех выпущенных серий препаратов. И если у нас что-то обнаруживается, то мы проводим расследование и докладываем в Росздравнадзор, — рассказала заместитель директора по качеству Борисовского завода Татьяна Батуро.

По ее словам, за качество собственно ампул завод не отвечает: их закупают у сторонних поставщиков из России и Украины.

На втором заводе, Белмедпрепараты, оперативно предоставить комментарий СМИ не смогли.


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