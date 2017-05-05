В России обнаружили белорусские ампулы со стеклом внутри

В России обнаружили белорусские ампулы со стеклом внутри15
- 5.05.2017, 13:26
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Лекарства произвели РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
Росздравнадзор отзывает недоброкачественные растворы для инъекций из Мордовии, Вологодской области и Калининграда.
В эти регионы поставлены бракованные препараты белорусского производства. Лекарства произвели белорусские заводы — РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», сообщает belaruspartisan.org со ссылкой на российские СМИ.
Речь идет об антибиотике «гентамицин» для внутримышечных и внутривенных инъекций, «пентоксифиллине» и «кофеине бензоата натрия» для подкожного введения
В них обнаружены мелкие частицы стекла и посторонние примеси. Сейчас специалисты изымают подозрительные партии лекарств и уничтожают.
Представители Борисовского завода говорят: такие случаи единичны, а на предприятии действует строжайший контроль качества.
— Эти ошибки существуют, но у нас только 0,1% забракованных от всех выпущенных серий препаратов. И если у нас что-то обнаруживается, то мы проводим расследование и докладываем в Росздравнадзор, — рассказала заместитель директора по качеству Борисовского завода Татьяна Батуро.
По ее словам, за качество собственно ампул завод не отвечает: их закупают у сторонних поставщиков из России и Украины.
На втором заводе, Белмедпрепараты, оперативно предоставить комментарий СМИ не смогли.