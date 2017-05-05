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Белоруска завоевала «серебро» на ЧЕ по борьбе в Сербии

  • 5.05.2017, 13:32
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Иллюстрационное фото

Екатерина Гончар-Янушкевич в полуфинале была сильнее спортсменки из Франции.

Белоруска Екатерина Гончар-Янушкевич стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе, который проходит в сербском Нови-Саде. В весовой категории до 55 кг она успешно дошла до финала.

На предварительной стадии белоруска была сильнее Александры Андреевой из России, затем в полуфинале одолела Матильду Риверу (Франция). В финале Екатерина Гончар-Янушкевич уступила Биляне Дубовой из Болгарии и поднялась на второе место пьедестала.

За бронзовую награду континентального форума в категории до 75 кг боролась белоруска Василиса Марзалюк, которая вела в ходе поединка с эстонкой Эпп Мяэ, но пропустила проход в ноги соперницы в заключительной части схватки и заняла четвертое место.

Серебряная медаль Екатерины Гончар-Янушкевич стала третьей на чемпионате Европы для белорусской команды. Ранее золотую награду завоевала Ванесса Колодинская (53 кг), а третье место занял борец-вольник Александр Гуштын (97 кг). 5 мая на борцовский ковер в Нови-Саде выйдет серебряный призер Олимпиады в Рио Мария Мамошук (69 кг), которая завершит выступление женской команды на турнире. Чемпионат Европы продолжится 6-7 мая выступлением представителей классического вида борьбы, отмечает БелТА.


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