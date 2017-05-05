Майский призыв в «ветераны» 18 Алесь Киркевич, «Белсат»

5.05.2017, 13:41

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Cнова, как пять, десять, двадцать лет появятся люди в гимнастерках с «иконостасом» медалей.

Приехав в Гродно с неделю назад по традиции зашел в книжный магазин на Советской. Редко что-то покупаю, скорее так, посмотреть. Уже на выходе поймал на себе знакомый взгляд. О, Гицевич! С белорусскоязычного плаката ко «Дню победы» на меня смотрел одним глазом, прикрывая второй рукой, знаменитый на весь интернет ветеран всех войн (за исключением, разве что, Троянской) Лев Александрович Гицевич.

Кто такой Гицевич? Об этом вам расскажет «гугл» — честно и без цензуры. А еще покажет: там много фото, товарищ Гицевич любит фотографироваться. Если коротко, то седой дед 1928 года рождения, который присутствует на большинстве массовых акций в Москве в гимнастерке с иконостасом медалей и, почему-то, в каске.

Внешность у Льва Александровича действительно фактурная: седина, пронзительный взгляд и т.д. Только вот непонятно, как человек, которому в 1941-м было 13 лет, мог защищать Москву, брать Кенигсберг, работать в аппарате обслуживания Кремля при Сталине (в 20 с лишним лет)… эти факты «ветеран» изложил в статье о себе в Википедии — он и в интернете активен.

Также непонятно, в каких войсках служил Гицевич — то ли в танковых, то ли в стрелковых — его мундир на праздниках иногда меняется. Меняются и погоны: то рядовой, то… полковник! Медали и награды — это вообще песня: тут вам и Орден Великой Отечественной (единственная настоящая награда товарища, выданная ему в 1985-м согласно сайту «Подвиг народа»), и казачьи кресты, и просто православные кресты, и значки, и… женская брошь.

То, что «ветеран» зачастую посещает митинги российских неофашистов и открывает памятники Краснову и Шкуро, которые во время войны поддержали Гитлера, оставим на его совести. По-разному бывает, у каждого свой сложный внутренний мир… Впрочем, Гицевич иногда озвучивает свою концепцию: и Власов, и другие «коллаборационисты» на самом деле были… агентами Кремля. Вот как! Но мы с вами в аппарате обслуживания Сталина не работали, откуда нам знать…

Персонаж, согласитесь, неоднозначный. Но зачем его помещать на плакатах к 9 мая?

Неужели других нет? По-видимому, нет. Хотя тот же фронтовик Василий Быков, Янка Брыль или Алексей Карпюк, смотрелись бы на русскоязычном плакате куда уместнее, чем «мутный» российский монархист Гицевич. Правда, есть одна проблемка: не те взгляды под конец жизни были у Быкова с Карпюком, что поделаешь… Тогда — Гицевич.

Пару лет назад однокурсница с гродненского истфака рассказывала интересную историю: на 9 мая в школу, где она преподавала историю, пришел ветеран. Обычный такой дед, с медалями, о войне рассказывает, дети слушают. Когда встреча закончилась, дедушка искренне признался молодой учительнице, мол, не ветеран он, просто «так надо» — патриотизм следует воспитывать. Вот и с Гицевичем, пожалуй, тоже, «так надо». Увидев плакат, если честно, первой мыслью было пойти к директору магазина, поссориться, фото из интернета распечатать, показать, мол, кого же вы в «красный угол» предлагаете вешать? После подумалось: а зачем? У государства есть свои планы на 9 мая, это их праздник — не наш.

Мои дед с бабушкой, ветераны войны, давно уже ушли. Дед, ушедший добровольцем на фронт, умер в 1979-м, всю жизнь после войны болел. Бабушка, которая молодой девушкой партизанила на Витебщине, умерла в 1994-м: к концу жизни ей снились сцены из немецкого плена. Даже во дворе в Гродно, где я вырос, умерли все ветераны: последним был полковник Акула, занимавшийся «борьбой с бандитизмом» на послевоенной Гродненщине. То ли здоровье было хорошее, то ли спецпаликлиника КГБ продлевала век, не знаю. Все умерли — никого не осталось.

Но скоро очередной «День победы». И снова, как пять, десять, двадцать лет появятся люди в гимнастерках с «иконостасом» медалей. Кстати, с детства помню, что много настоящих ветеранов ходили или только с орденом Великой Отечественной, или со скромными колодками, которые показывали медали схематично: настоящие награды с документами лежали дома.

«Иконостасы» можно было увидеть, но немного: не так много, как в последние годы. Так кто все эти люди?

Видимо, каждую весну срабатывает «майский призыв»: надевайте медали, гимнастерки, нужно патриотизм воспитывать… Интересно, как все это будет выглядеть в 2020-м или 2025-м?.. Такие же седые дедушки, только уже 1940-50-х лет рождения будут рассказывать о своих подвигах и красоваться на государственных плакатах? Ложь есть ложь, и какой бы ты патриотизм не строил — националистический, государственный, радикально-просоветский — на лжи ничего хорошего не воспитаешь. Что посеешь, то и пожнешь.

Алесь Киркевич, «Белсат»