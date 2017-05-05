Белорусский рубль сдал к доллару и евро
- 5.05.2017, 13:43
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На валютных торгах 5 мая американская валюта и евро выросли на фоне падения российского рубля.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0239 рубля (1,16%) до 2,0756 рубля.
Курс доллара вырос на 0,01 рубля (0,53%) и составил 1,8934 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0336 рубля (1,03%) и составил 3,2381 белорусского рубля за 100 российских.