Эммануэль Макрон: Ни в коем случае я не покорюсь диктату Путина 5.05.2017, 13:55

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Кандидат в президенты Франции заявил, что его соперник на выборах Марин Ле Пен зависима от президента РФ.

Независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент РФ Владимир Путин должен уважать минский процесс. Об этом он сказал 3 мая во время дебатов со своим соперником – лидером ультраправых Марин Ле Пен, сообщает gordonua.com.

"Путин – за столом переговоров по конфликту в Украине, где требуется деэскалация, но для нормализации ситуации он должен уважать минский процесс, который сейчас продолжается", – подчеркнул политик.

Он добавил, что российский лидер является "одним из элементов ответа" в сирийском конфликте.

"Но ни в коем случае я не покорюсь диктату Путина. В этом отличие от планов госпожи Ле Пен", – подчеркнул кандидат в президенты.

По словам политика, его оппонент "зависима" от российского президента "как финансово, так и в смысле ценностей, чуждых Франции".

3 мая прошли теледебаты с участие Макрона и Ле Пен. Согласно данным социологической службы Elabe, 63% телезрителей отдали предпочтение Макрону, Ле Пен получила 34% голосов.

В ходе предвыборной кампании Ле Пен заявляла, что в случае победы на выборах инициирует выход Франции из Европейского союза и наладит отношения с Россией.

23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, Марин Ле Пен заручилась поддержкой 21,3% избирателей.

Таким образом, именно Макрон и Ле Пен прошли во второй тур выборов президента, который пройдет 7 мая.