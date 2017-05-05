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Предприниматели провели митинг в Гродно

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  • 5.05.2017, 14:09
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Акция состоялась на рынке «Южный», представители местных властей испугались участия в ней.

Предприниматели Гродно сегодня провели на рынке «Южный» митинг, на который пригласили местных чиновников.

Репортаж с акции проводил «Белсат».

13:55. Собрание закончено. Власти так и не вышли. Андрей Шестеряков в ближайшее время пойдет в горисполком, чтобы передать требования предпринимателей.

13:54. «Каких-то баррикад не будет, мы за цивилизованные отношения, будем стараться наладить диалог. Но мы потихоньку скатываемся к тому, что пишем друг другу письма — вот к чему скатывается диалог. Когда-то ушли от этого, а теперь возвращаемся», — отметил Андрей Шестеряков.

13:45. Руководство рынка наблюдало за собранием со стороны, но не присоединялось к дискуссии. Предприниматели потребовали руководство обозначить свою позицию, но этого не произошло.

13:42. ИП ставят вопрос о соответствии занимаемым должностям руководителей «Гродно Торговля Сервис».

13:33. Один из предпринимателей эмоционально рассказывает о том, что из-за платного въезда потенциальные покупатели не едут на рынок.

13:24. Обсуждают арендную плату и платный въезд на рынок.

13:15. Выступает председатель профсоюза предпринимателей рынка «Южный» Андрей Шестеряков. Представители властей звонили ему, чтобы Шестеряков пришел в горисполком и рассказал, о чем говорили на встрече. Сами представители властей не явились, хотя их приглашали.

13:10. Несколько десятков предпринимателей собрались и ждут представителей власти. Пока никто не пришел. У бизнесменов есть ряд предложений и требований для местной власти, которые бы упростили ведение малого бизнеса.


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