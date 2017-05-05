Барановичский костел получит статус санктуария 5.05.2017, 14:14

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Это произойдет в 100-ю годовщину фатимских явлений Божией Матери.

Торжественное богослужение состоится в 12.00 в костеле имени Фатимской Матери Божьей (проспект Советский, 16).

Об этом 4 мая рассказал епископ Пинский Антоний Демьянко, пишет intex-press.by.

— В истории Вселенской Церкви санктуарий всегда связан с обращением и примирением, молитвой и покаянием. Эти духовные практики набирают особое значение в свете послания Марии из Фатимы. Установление епархиального санктуария Матери Божьей Фатимской в Барановичах в 100-ю годовщину явлений – специальный знак и свидетельство живой веры и почитания Марии на нашей земле, – говорит священнослужитель.

— Пусть это святое место живет и развивается во славу Бога. Пусть будет пространством особой встречи человека с Богом, данной нашей епархии. На паломничество к новому санктуарию от сердца благословляю, – добавил он.

Санктуарии — религиозное, духовно-культурное и материальное наследие Католической Церкви. У каждого из них свой облик, сформированный предметами культа, особенностями окрестности, духовными нуждами жителей. Играет важную роль в жизни местного прихода, окрестности, региона.

В настоящий момент в Беларуси насчитывается восемь санктуариев. Это «Национальный санктуарий Матери Божьей в Будславе», «Санктуарий Матери Божьей в Бресте», санктуарий в Браславе и других населенных пунктах страны.