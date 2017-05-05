закрыть
5 мая 2017, пятница, 16:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Барановичский костел получит статус санктуария

  • 5.05.2017, 14:14
  • 1,068

Это произойдет в 100-ю годовщину фатимских явлений Божией Матери.

Торжественное богослужение состоится в 12.00 в костеле имени Фатимской Матери Божьей (проспект Советский, 16).

Об этом 4 мая рассказал епископ Пинский Антоний Демьянко, пишет intex-press.by.

— В истории Вселенской Церкви санктуарий всегда связан с обращением и примирением, молитвой и покаянием. Эти духовные практики набирают особое значение в свете послания Марии из Фатимы. Установление епархиального санктуария Матери Божьей Фатимской в Барановичах в 100-ю годовщину явлений – специальный знак и свидетельство живой веры и почитания Марии на нашей земле, – говорит священнослужитель.

— Пусть это святое место живет и развивается во славу Бога. Пусть будет пространством особой встречи человека с Богом, данной нашей епархии. На паломничество к новому санктуарию от сердца благословляю, – добавил он.

Санктуарии — религиозное, духовно-культурное и материальное наследие Католической Церкви. У каждого из них свой облик, сформированный предметами культа, особенностями окрестности, духовными нуждами жителей. Играет важную роль в жизни местного прихода, окрестности, региона.

В настоящий момент в Беларуси насчитывается восемь санктуариев. Это «Национальный санктуарий Матери Божьей в Будславе», «Санктуарий Матери Божьей в Бресте», санктуарий в Браславе и других населенных пунктах страны.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим