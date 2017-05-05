Россия усилила контроль за самолетами и пассажирами из Беларуси 7 5.05.2017, 14:15

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В РФ начали считать рейсы из Беларуси международными, а не внутренними.

Россия вводит пограничный контроль в отношении граждан третьих стран, прибывающих из Беларуси или улетающих в нашу страну.

Об этом в пятницу, 5 мая, заявил госсекретарь «союзного государства» Григорий Рапота, передает РИА «Новости».

Новые правила не коснутся российских и белорусских пассажиров, подчеркнул он. Рапота добавил, что все рейсы между странами с 15 мая будут переведены в международные сектора аэропортов.

Госсекретарь также заметил, что единственным изменением для россиян и белорусов в данном случае станет обязанность сохранять посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет в соседнюю страну. «Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут», — заверил Рапота.

В феврале стало известно о планах России ввести режим пограничной зоны вдоль всей российско-белорусской границы. Соответствующие приказы подписал директор ФСБ Александр Бортников.

В январе Лукашенко подписал указ о безвизовом в Беларусь въезде для туристов из 80 государств.